Puro músculo

Hay empresas que de plano le metieron muy bien a las pesas el año pasado y los resultados ya se vieron... y bastante bien.

Una de ellas es la cadena de gimnasios Smart Fit, que comanda Alfonso Gómez, que logró sumar 200,000 usuarios en sus primeros cinco años en el país así como 65 unidades en operación y la perspectiva de seguir abriendo nuevas sucursales.

La firma refirió que el concepto ha tenido una gran aceptación en México, especialmente entre los jóvenes, quienes buscan cumplir metas específicas en un gimnasio con buenas instalaciones y coaches capacitados, sin que vean afectada su economía.

Este año la cadena proyecta continuar con la estrategia de expansión para seguir siendo una buena alternativa para todos los mexicanos.

De acuerdo con un estudio de International Health, Racquet & Sportsclub Association (IHRSA), la industria del fitness en México está valuada en más de 1,500 millones de dólares anuales así como más de 8,000 gimnasios o clubes certificados.

¡Músculo, músculo, puro músculo!

La movilidad es lo de hoy

Actualmente hay un tema que está en boca de todos: la movilidad. Y mucho se debate, para mejorar este tópico, entre usar el automóvil o el transporte público.

El problema no es menor, ya que estadísticas de Vehículos de Motor Registrados en Circulación (VMRC) indican que en el 2014 se registraron más de 38 millones de vehículos automotores circulando en México.

Según un estudio de la Unión Internacional de Transporte Público (UITP), la ciudadanía y el gobierno tienen el deber de trabajar en conjunto para mejorar esta situación.

El estudio explica la independencia que tienen los habitantes de algunas ciudades europeas respecto al uso del automóvil y que se ve reflejada en el aumento del uso de transporte público y la bicicleta, quizá motivado por la infraestructura que existe para moverse en bici o en transporte público o por los impuestos que se aplican a los vehículos motorizados.

De acuerdo a esta investigación, la UITP expresa que 17 de 28 países evaluados de la Unión Europea (UE) registraron alzas en el uso de transporte público como autobuses, metro y trolebús o tranvía (dependiendo el país).

Por ejemplo, en Bélgica, Francia y el Reino Unido los viajes en transporte público han aumentado de manera exponencial; en el caso específico de Bélgica, los traslados en sistemas públicos aumentaron casi al doble en comparación con el 2000.

Para tener conocimiento de todo lo anterior, la Smart City Expo Latam Congress 2017 proyecta presentar las tendencias a nivel mundial sobre ciudades inteligentes, sustentables y como una plataforma ideal para hablar y reflexionar acerca del futuro entre el uso del automóvil y el transporte público.

Este congreso se llevará a cabo del 20 al 22 de junio, contará con la presencia de 180 ciudades, 200 ponentes, 50 conferencias, 120 empresas, 32 gobiernos estatales y más de 10,000 visitantes involucrados en la transformación urbana y territorial del futuro.

¡Sustentabilidad!

¿Quién da más?

¿Conoce usted los programas de TV en que varios transportistas subastan para ver quién da el mejor servicio de flete a una persona o empresa determinadas? Pues bien, eso se va a llevar a la realidad y vaya que lo va a poner en marcha una firma interesante y de peso.

Resulta que la minera BHP Billiton, de Marius Kloppers, puso en marcha una plataforma por Internet en la que las navieras compiten para ofrecer el mejor precio para transportar materias primas, como mineral de hierro o cobre.

La empresa colocó esta semana su primer despacho usando la plataforma, que funciona a manera de una subasta y con la que espera ahorrar dinero, eliminando al intermediario que usualmente ayuda a negociar los precios para contratar naves.

La minera planea que la actividad de su plataforma crezca gradualmente y refirió que el sistema es el primero de su tipo de un gran contratista de carga, pero sigue los pasos de otros portales de transporte de compañías como Ocean Freight Exchange.

Las plataformas podrían tener el potencial de cambiar el modo en que las mineras contratan servicios de transporte, reduciendo sus costos en un momento en el que los mercados de materias primas parecen estar recuperándose de años de bajos precios.

BHP pidió a 13 armadores y operadores que presentaran ofertas por Internet para transportar 170,000 toneladas de mineral de hierro desde Australia Occidental a China en febrero.

¡Órale, de la TV a la realidad!

Refresqueras sin problema

Sin lugar a dudas la política de los últimos 24 años de depender tanto de la economía de EU tenía que pasar factura en algún momento; no obstante, algunos sectores podrían no verse tan afectados... si el tipo de cambio no se va a las nubes.

Resulta que la consultoría internacional KPMG señaló que la industria refresquera mexicana se ha sabido adaptar a las circunstancias actuales, al grado de que en el 2014, con la aplicación del IEPS, no bajó, ya que apostó a nuevos segmentos, generando un impacto positivo, por lo que será una de las industrias menos afectadas.

De acuerdo con la firma, el impacto que ha tenido el tipo de cambio es muy importante, pero el efecto por la importación del jarabe será bajo, ya que toda la demás base de costos son nacionales y su efecto será menor que el de otros sectores.