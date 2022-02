El tenista serbio número 1 del mundo Novak Djokovic, ha dado polémicas declaraciones en las que mantiene su posición contra la vacuna del Covid-19, declarando que está dispuesto a perderse de los torneos de Roland Garros y Wimbledon, consciente de que es el “precio a pagar” por no quererse vacunar.

Todo esto sucede posterior a la polémica en la que Djokovic fue deportado de Australia por sus posicionamientos alrededor de la vacuna. De la declaración de Djokovic sobresalen dos aspectos interesantes: el primero, que en las mismas declaraciones, el serbio de desvinculó del movimiento antivacunas diciendo que “él nunca ha estado contra la vacunación”, y el segundo, que “siempre ha representado y apoyado la libertad de elegir lo que pone en su cuerpo, que para él es esencial” y por lo tanto, no se vacunará. Este argumento engloba realidades sobre lo que pensamos del cuerpo en las sociedades contemporáneas, además de la forma de posicionarnos en movimientos sociales.

El hecho de desmarcarse del movimiento antivacunas, pero no querer vacunarse, se asemeja a las polémicas que envuelven pseudoargumentos que perpetúan las inequidades: “yo no soy racista, pero no me gustaría tener una pareja negra”, “yo no soy homofóbico, pero que los gays no se metan conmigo”, “no soy clasista, pero los ricos o los pobres son malas personas”. El desmarcarse de un movimiento, porque es lo políticamente correcto, no significa que los comportamientos dicten lo contrario. Pertenecer a un movimiento (en este caso el de antivacunas), no significa tener una membresía a un club especial, o inscribirse en un padrón. La declaración de Djokovic resulta problemática justamente porque las acciones y los pensamientos son los que definen un movimiento en esencia.

Por el otro lado, Djokovic se desmarca de la responsabilidad colectiva ante la crisis pandémica, para señalar que siempre ha sido muy cuidadoso de lo que pone en su cuerpo. Este argumento alude a la concepción sobre el cuerpo que tenemos en Occidente, en la que no sólo se exalta la responsabilidad individual sobre lo que metemos en el cuerpo, sino también, esta separación cuerpo / mente, en la que la mente, con todo el bagaje de ideas preconcebidas, asume sobre la vacuna. Es por lo tanto la mente la que tiene que dominar, amaestrar y cuidar al cuerpo, que funciona como un ente físico al que hay que cuidar y defender de posibles riesgos y amenazas, en este caso para Djokovic, la vacuna. Resulta trascendental también la retórica con la que Djokovic defiende su argumento, pues la “libertad para decidir sobre el propio cuerpo” el argumento que se usa por ejemplo, en otros movimientos que no tienen que ver con las vacunas, como el derecho al aborto. Usar el mismo argumento de otro movimiento para defender el suyo, es caer en una trampa de la argumentación, puesto de a manera de defensa, siempre puede cuestionar el por qué ese argumento se acepta en algunos tribunales internacionales para defender el derecho al aborto y a él no se le acepta este argumento para defender su derecho a no ser vacunado, que dicho sea de paso, está totalmente descontextualizado.

La exaltación del individualismo en detrimento del bien común en las sociedades contemporáneas es una de las maneras en las que podemos explicar por qué Djokovic tiene hoy argumentos que resultan contradictorios en su posicionamiento hacia las vacunas Covid-19.

