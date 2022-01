A tres años de la cuarta transformación lo único que nos han dejado claro es que no han sabido estar a la altura de lo que merecemos los mexicanos, gobernar para todos y elevar la calidad de vida de los mexicanos debería ser el único objetivo, ya ni hablemos de escuchar y conciliar, si en esto que es lo primordial hay cerrazón menos podrán concluir con transparencia y eficiencia las únicas tres obras de infraestructura que tienen para generar ese cada día más lejano desarrollo económico que buscan.

Conforme pasan los días y nos acercamos a la recta final del sexenio, va saliendo a la luz algo que ya sabíamos sobre las tres opacas obras faraónicas del presidente: ninguna será inaugurada en tiempo y forma y ninguna costará lo que se había presupuestado y peor aún, expertos aseguran que no traerán los beneficios prometidos.

Vamos a los hechos, estamos construyendo una Refinería sin permisos ambientales, en una época en la que la experiencia internacional nos pide apostarles a las energías limpias y que costará 40% más de lo presupuestado, financiada totalmente con nuestros impuestos, que no está generando los empleos prometidos y que va a devastar con contaminación al municipio de Paraíso, Tabasco una de las zonas turísticas y restauranteras más importantes del estado.

Un Tren que se construye en áreas protegidas donde viven miles de especies animales, en donde el presidente aseguró que no se talaría ni un árbol se han talado millones, una locomotora de diésel que tardará 12 horas en llegar de Palenque a Quintana Roo (lo mismo que en vehículo) que ni la nueva Refinería de Dos Bocas dispondrá de tanto diésel para abastecerlo por lo que será importado y que al día de hoy el avance reportado de FONATUR a la SFP en los cinco tramos no alcanza para llegar al 50% de avance del proyecto total.

Y la cereza del pastel el Aeropuerto “Internacional” Felipe Ángeles, una ex base aérea militar que se remodela sin estudios de aeronavegabilidad, que se supone se entregará en marzo y se ha ejercido más del 75% de los recursos, pero no existe evidencia alguna de ello ni de los contratos a proveedores y en donde el arquitecto que entregó el plan maestro nunca volvió a regresar y tan sólo dos aerolíneas mexicanas despegarán de su pista ya que no hay permisos internacionales.

En conclusión, ustedes saben ¿Qué está pasando en las obras faraónicas? Sólo los titulares lo saben y las cifras arrojan que son más cosas negativas que positivas, hacia el exterior sólo se denota opacidad y transparencia color chapopote.

Estamos a mitad de sexenio, todos los días hay una nueva oportunidad para enderezar el barco y trabajar bajo una sola premisa: la transparencia y sobre todo para dignificar el servicio público, los ciudadanos nos demandan bienestar que es la bandera que pregonaba la cuarta transformación.