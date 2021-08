Totalmente inentendible es la premura con que las autoridades de la Secretaría de Salud organizan su mudanza hacia Acapulco, Guerrero. Lo ordenó el presidente López Obrador y como el secretario Jorge Alcocer no sabe decirle que no, así se hará y punto.

No importa que el país está en pleno repunte de pandemia en cuya atención prioritaria deberían mantenerse enfocados. No importa que aún no logren resolver el profundo desabasto de insumos por más que sigan reportando avances poco claros de su famoso plan B. No importa que no haya un plan anunciado sobre cómo remontar el rezago en todos los demás padecimientos no Covid desatendidos y sus muy costosas consecuencias.

No importa el riesgo de que una alta proporción de personal termine renunciando -pues la inseguridad que vive Acapulco no es un gran estímulo- y siga perdiéndose el expertis en áreas fundamentales donde de por sí han despedido a muchos profesionales de carrera especializados en el sector.

Lo importante es cumplir la orden del alto mando sin fuertes argumentos para este cambio repentino. El único es que va en favor del plan de austeridad: se ahorrarán costosas rentas de edificios en la capital del país. Es una excusa menor frente al esfuerzo y riesgo que implica descentralizar a una dependencia tan vital y estratégica -sobretodo hoy- como la de Salud.

Nos dicen que el hermoso edificio histórico de Lieja en Paseo de la Reforma será donado. ¿A qué institución y con qué fines? Ya se sabrá.

Los dos Marcos, Marcos Cantero -titular de la Unidad de Análisis Económico y Marcos Vinicio Gallardo -titular de la Unidad de Administración y Finanzas- llevan semanas metidos en este proceso. Originalmente AMLO había vislumbrado a Salud en Chilpancingo, pero un edificio donado en Acapulco cambió el plan.

El traslado será a un edificio donado por el gobernador Héctor Astudillo, donde cabrán 1,500 empleados. Es nuevo pero lo tienen que acondicionar muy rápidamente pues la mudanza deberá empezar en cuestión de mes y medio.

En avanzada tendrán que irse Alcocer y el subsecretario Hugo López-Gatell, aunque éste último anda buscando argumentos para no moverse de la ciudad de México o al menos retrasar lo más posible su partida. En el Insabi con Juan Ferrer por delante, los tabasqueños están entusiasmados por el cambio; sus coordinadores y directores de área están haciendo scouting para alistar la mudanza pues acordaron que el 3 de octubre, ya instalados allá, recibirán la visita de López Obrador. Al resto de personal les darán de plazo hasta diciembre ofreciéndoles apoyos para la mudanza, contratos anuales en vez de trimestrales (como los tienen ahora) y créditos para adquirir viviendas.

Las 25 unidades del nivel central de la SS agrupan a unos 6,600 trabajadores, pero varios organismos no se podrán ir por obvias razones; es el caso de los Institutos Nacionales de Salud (INS), los Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE) y la Comisión que los Coordina (CCINSHAE) a cargo de Gustavo Reyes-Terán que integra 2,175 empleados. Otras áreas voluminosas son la Dirección de Epidemiología con 772 empleados, la de Planeación y Desarrollo (Dgplades) con 696 y la de Recursos Humanos y Organización con 558, que no cabrán en el nuevo edificio de modo que quizá se vayan en una segunda etapa.

Persisten dudas sobre permanencia de UNOPS

Al interior del sector salud hay apuestas sobre si UNOPS se irá o no de México, el organismo de Naciones Unidas al que la 4T le encargó las compras de medicamentos sin los resultados esperados. Hay quienes creen que AMLO no querrá perder la marca UNOPS como sello discursivo de su lucha anticorrupción (máxime que el cuantioso pago al organismo ya está ejercido), pero otros dan por hecho su inminente salida del país, una vez que con el anunciado Plan B de compras de medicamentos la 4T evidenció que ya no necesita sus labores. La realidad es que la moneda está en el aire.

Lagunas ya despacha en SFP

Si la partida de la oficial mayor de Hacienda, Thalía Lagunas, hacia Función Pública no se ha anunciado es porque antes de asumir como nueva Subsecretaría Anticorrupción se debe modificar la Ley Orgánica de Servidores Públicos, y ello depende del Legislativo, es decir el proceso es un poco tardado. Pero en lo que eso se da, la aún oficial mayor de SHCP ya despacha desde el edificio de SFP en Insurgentes Sur, planeando cómo llevarse un gran número de atribuciones y cómo armar una plataforma de transparencia, algo semejante a la del SAT. Lo que sí, no se crean aquello de que es una posición de Raquel Buenrostro porque no lo es.

