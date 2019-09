Hace una semana, comenzó a correr la cuenta regresiva para las bancadas de Morena en el Congreso de la Unión. A más tardar en tres meses deberán desahogar los pendientes de la agenda transformadora impulsada desde Palacio Nacional.

¿El Ejecutivo ordena y el Legislativo cumple? Fallas imputables a los líderes de las bancadas morenistas en el Senado y San Lázaro —léase Ricardo Monreal y sobre todo Mario Delgado— han ralentizado las intenciones exterminadoras del antiguo régimen. Para su efectivo despliegue, la Cuarta Transformación requiere desmontar el andamiaje legal que sustentaba al viejo régimen.

El presidente Andrés Manuel López Obrador exigió a los diputados y los senadores integrantes de los grupos parlamentarios de Morena arrogarse su mayoría, en vez de jugar a los consensos y las componendas. Y dejarse de chantajes en la conformación del Paquete Económico 2020.

Primera prioridad para el primer periodo de sesiones del segundo año de la LXIV Legislatura: la reforma que incorpore la consulta sobre la eliminación del fuero y revocación del mandato presidencial al texto constitucional.

“(Hay que) quitar las trabas para que se pueda consultar al pueblo. Eso es democracia participativa”, definió el Ejecutivo federal en una plenaria con las bancadas morenistas, el pasado jueves 29 de agosto. “En este caso, no necesitamos mayoría absoluta, nosotros la podemos sacar. Si no les gusta (a la oposición) que voten en contra, pero tenemos los votos para sacarla”.

Asistentes al cónclave —efectuado en un salón del Hotel Hilton Alameda— confirmaron que López Obrador accedió a que la consulta sobre su permanencia en el cargo sea en una fecha distinta a los comicios intermedios de su sexenio. La primera opción sería el 21 de marzo y si el resto de las fuerzas políticas se opusiera, entonces el 20 de noviembre del 2021.

Segunda prioridad: la legislación que permita la operación plena del nuevo instituto que sustituirá al Seguro Popular —el sistema de salud estaba peor que el sistema educativo, resumió el primer mandatario—, y enseguida el marco legal secundario en materia educativa.

Las prioridades de la Cuarta Transformación convertidos en la agenda legislativa. Y entre éstas, tres inapelables: blindar la política de bienestar, lograr el rescate de Petróleos Mexicanos y consolidar la estrategia de seguridad pública.

Hay de prioridades a prioridades. En la construcción del Presupuesto de Egresos de la Federación, López Obrador pidió un voto de confianza a los diputados federales morenistas y abstenerse de hacer gestiones por su cuenta, para evitar dispersiones innecesarias.

“Antes, lo único que les importaba era facilitar el saqueo y repartían bolsas”, ilustró para luego citar el caso de las negociaciones presupuestales que encabezó Agustín Carstens o las épocas en las que alcaldes y gobernadores (el priista César Duarte, de Chihuahua, entre los más destacados) llevaban chefs a los patios del Palacio Legislativo para agasajar a diputados y periodistas.

“¿Qué hacían? A todos hueseaban, había bolsas de moches... eso no podría ser porque nosotros no estamos para facilitar la corrupción, nosotros estamos para llevar a cabo el desarrollo y la transformación que necesita el país, necesitamos en el presupuesto de una palanca, un instrumento básico para llevar a cabo el desarrollo y la transformación que necesita el país”.

El Ejecutivo federal reveló una reciente conversación con un integrante de su gabinete. “Me están viendo algunos legisladores porque quieren que se tenga más presupuesto. ¿Qué les digo?”, consultó el funcionario. Nada, fue la respuesta.

“Vamos a darle el apoyo a la Secretaría de Hacienda, que presente el presupuesto, lo que consideramos nosotros debe de ejercerse para el desarrollo del país y les pido apoyo porque si no, no tendríamos recursos y no podríamos dar respuestas”.

López Obrador insistió en evitar regateos, pero sobre todo, en acabar con todos los vestigios de la política neoliberal. “¡Se acabó, no queremos nada del antiguo régimen!”, insistió. “Es imperativo eliminar todo eso ya”, definió.

EFECTOS SECUNDARIOS

REGULARIZADOS. La secretaria Luisa María Alcalde acudió a la sesión extraordinaria del Consejo Directivo del Instituto Fonacot para respaldar la propuesta del director general del organismo, Alberto Ortiz Bolaños, de instaurar un fondo de protección con aportaciones de los acreditados para sustituir a las aseguradoras. Una captación de recursos, disfrazada de seguro de desempleo, que fue impugnada por al menos dos representantes de organizaciones patronales y sindicales pues esa protección incumple con el mandato del instituto. El comisario de la Función Pública tampoco respaldó la decisión.

FALTANTES. Agradecido con los empresarios y con el director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, por la negociación que evitó un litigio largo y oneroso por los contratos de servicios de los gasoductos que abastecen a las plantas cogeneradoras de electricidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador omitió referencia a las negociaciones pendientes con Fermaca. Y es que si bien se ha anunciado que el sur-sureste del país ya tendrá abasto de gas a través del gasoducto marino, la red de gasoductos de la empresa de Fernando y Manuel Calvillo es la única que puede llevar el gas más barato del mundo desde Waha, Texas, hasta el Bajío y Occidente, en estados como Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y San Luis Potosí.

RETO. El senador panista Víctor Fuentes Solís emplazó al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, a renunciar antes del 30 de septiembre y lo exhortó a tener la altura y el honor para aceptar que fracasó. “Ojalá tenga los suficientes... y la honorabilidad para que salga por la puerta de enfrente”, expresó. Añadió que si el gobernador es un “auténtico caballero neoleonés” deberá renunciar a su cargo. “Que nos deje al neoleonés en paz, para iniciar un espacio de transición en un proceso adecuado de sólo dos años que podría ser encabezado por Ildefonso Guajardo o Salvador Alva”, propuso.

APUESTAS. La industria gastronómica aporta 2% del PIB nacional y 15.3% del PIB turístico, lo que muestra que se ha convertido en un imán de atracción para los visitantes nacionales e internacionales. Con esa mística Anónimo Cocina opera en la capital.