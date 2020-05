Para nadie es un secreto que hay aerolíneas en todo el mundo que desaparecerán como resultado de la pandemia y, entre ellas, las primeras serán las que -como en el caso de los seres humanos- padezcan ya de alguna enfermedad que las haga débiles y vulnerables. No es una cuestión de gustos, sino de lógica. Y como en todo últimamente, los medios de comunicación hemos sido denostados por señalarlo, pero hay que recordar que no somos verdugos sólo reseñamos las cosas que vemos.

Hasta el momento, se tiene conocimiento de 13 aerolíneas que entre febrero y mayo han quebrado, desaparecido o entrado en Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos. Entre ellas, Atlasglobal (Turquía); Flybe (UK); Trans States Airlines (USA); Compass Airlines (USA, filial de American Airlines); Air Italy (Italia); Ravn (USA); Virgin Australia (Australia); Germanwings (Alemania); South African Airways (Sudáfrica); South African Express (Sudáfrica); German Airways (Alemania); Miami International (USA) y Avianca (Colombia)

Por otro lado, ha habido algunas fusiones que permiten a las empresas sobrevivir sumando esfuerzos, como es el caso de las alemanas Germanwings y Eurowings con Lufthansa o Austral con Aerolíneas Argentinas y sin duda veremos otras empresas lograr acuerdos, ya sea con sus gobiernos o con otras empresas. Por lo pronto, los gobiernos de diversos países han hecho apuestas decididas por sus aerolíneas. Entienden perfecto que estamos en una época especial -muy diferente a los tiempos “normales”- donde el rescate podría ser sólo una forma de disfrazar malas prácticas. En este momento no es así, la pandemia y la depresión económica que sigue no sólo son producto de una plaga mundial y ajena a las decisiones de los empresarios, además no ha significado de ninguna manera un lucro indebido de ningún actor, al contrario.

De esta forma, los gobiernos de los países europeos, asiáticos y de América del Norte, han decidido apostar por la conectividad, el empleo y la preservación de este importante pivote del desarrollo y el crecimiento económico que es la aviación. Alemania, por ejemplo, está apoyando a Lufthansa; Italia a su aerolínea bandera a la que por muchos años la dejó buscar su camino ahora está destinando 3,000 millones de euros y un esquema de apoyo a sus trabajadores; además, están los apoyos del gobierno estadounidense a sus aerolíneas y hay muchos otros casos similares.

Un caso que será difícil de resolver es el de IAG, conformada por British, Iberia, Air Lingus y Level pues aunque parece haberse olvidado, la salida de Reino Unido de la Unión Europea pone a este conglomerado en un momento muy delicado, ya que será complicado desmadejar la propiedad de las aerolíneas y conseguir recursos frescos.

Los aeropuertos no la están pasando mejor. El Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) ha calculado pérdidas por casi 100,000 millones de dólares en este año, debido a que unos 4,600 millones de pasajeros dejarán de utilizar sus servicios.

En México, ni modo, tendremos también algunas bajas: reducción de rutas y flotas, tal vez alguna aerolínea llegue a desaparecer. Pero esperemos que esta crisis no haga quebrar a nuestras empresas, sino que el mercado se redimensione y pueda ser atendido por la mayoría de las actuales líneas aéreas, con un crecimiento en el futuro.