Estoy leyendo el libro La batalla por la paz de Juan Manuel Santos (Planeta, Bogotá, 2019) en donde el expresidente narra el arduo proceso junto a las FARC de Colombia de parte del gobierno colombiano. Es verdad que dicho proceso asumiría circunstancias distintas en México, dado que en nuestro país implica varios cárteles y grupos delictivos, y en Colombia solo se trataba de un grupo armado. Pero, aun así, hay varias lecciones que podría aprovechar nuestro actual gobierno, que contradice en parte la política de amnistía y de “abrazos, no balazos” de la actual administración.

Lo primero que señala Santos es que para que una guerrilla esté en condiciones de sentarse a negociar el ejército tiene que ser implacable con los delincuentes. La paz vendrá una vez que se empiecen a dar cuenta que pueden perder la guerra o ser aprehendidos. Junto a un mejoramiento sustancial del armamento de las fuerzas armadas, el expresidente Santos enfatiza la importancia de contar con servicios de inteligencia de primera línea, para lo cual recibieron asesoría de los gobiernos israelíes, británico y estadounidense. Contar con servicios de inteligencia de alto nivel desincentiva a los grupos delictivos al darse cuenta que son seguidos y sus modelos pueden ser predecibles por la autoridad. Pero lo primero, sin lo cual no se puede llegar a negociar una salida pacífica a un conflicto es contar con fuerzas militares y policiales de primera línea y con un alto nivel de inteligencia.

Otro factor, importante en el caso de Colombia, fue el apoyo en equipo armamentístico y económico, para reactivar la economía colombiana, de parte de Estados Unidos. Hacer al gobierno de Estados Unidos a un lado en la lucha frente al narcotráfico por parte de AMLO fue un error; los norteamericanos podrían ayudar en un MiniPlan Marshall, así como en la asesoría en labores de inteligencia y de dotación de armamento en primera línea.

Haberse echado para atrás en el operativo para apresar a Ovidio, el hijo del Chapo Guzmán, fue un craso error, al mostrarle a los narcotraficantes la debilidad del Estado y la superioridad de fuerzas del crimen organizado. Los abrazos, caso de conseguirse, sólo vienen después de un proceso de apresamiento de capos y líderes del crimen.

Hay que buscar alternativas a las fuerzas criminales; hay que dar opción a los miembros del crimen organizado para que puedan cambiar de actividad. Pero esto se logra junto con el proceso de lucha frontal contra el crimen y a través de un proceso negociado.

Hay expertos en negociación en muchas partes del mundo, como la Universidad de Harvard, que jugaron un papel importante cuando Santos fue ministro de Defensa. También recibió apoyo de Tony Blair y del expresidente Felipe González. Podría armarse un cuerpo de élite de asesoría al gobierno de México conformado por las mejores mentes en negociación e inteligencia en conflictos. La asesoría debe utilizarse al más alto nivel: no unos improvisados Secretarios de Seguridad Pública y cuerpos novatos como la Guardia Nacional.

Otra lección que llevó al presidente Santos a luchar hasta el final para obtener la paz con las FARC fue ser consciente de que mientras no existiese paz, Colombia no podría alcanzar la senda del desarrollo económico. En ese sentido, AMLO debería pensar igual: en lugar de tirar la toalla ante el crimen debería pensar que la paz es el único camino para obtener el clima favorable para la inversión nacional y extranjera para crear los empleos que le urgen al país. Mientras AMLO tenga preferencia por las “corcholatas” o la “no venta” del “no avión”, no pasaremos de la mediocridad económica.

Quizá lecciones demasiado ambiciosas, pero lo primero que debemos pensar es que es posible: si Colombia lo consiguió, ¿por qué no podría conseguirlo México? Una “pax narca” de abrazos no balazos no es el camino, como lo ilustra la experiencia colombiana.