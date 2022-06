Con el interés en los disturbios del Capitolio de Estados Unidos y la percepción de la culpabilidad del ex presidente Donald Trump en declive, el Comité del 6 de enero de la Cámara de Representantes enfrenta una tarea difícil. Pero al crear una narrativa convincente y no confiar únicamente en argumentos lógicos, es más probable que el panel obtenga un compromiso moral

CAMBRIDGE – Un nuevo programa que se transmite actualmente le da un nuevo significado al término reality show. Llámelo Democracia americana: Peligro claro y presente. Ver los capítulos debería ser obligatorio.

Casi 18 meses después del asalto al Capitolio de Estados Unidos, el 6 de enero del 2021, un comité selecto de la Cámara de Representantes está publicando los hallazgos de su investigación detallada sobre el evento. El comité ha entrevistado a más de 1,000 testigos y examinado 125,000 documentos. Ha celebrado seis audiencias en lo que va de junio, con miras a intentar llevar ante la justicia al expresidente Donald Trump.

La vicepresidenta Liz Cheney, la principal republicana del comité (y una de los dos únicos representantes republicanos dispuestos a formar parte de él), resumió la conclusión del panel: “El presidente Trump convocó a la mafia, reunió a la mafia y encendió la llama de este ataque”. Al mostrar evidencia que implica al expresidente más directamente en la insurrección de lo que se sabía anteriormente, el comité ha documentado que no llamó a las unidades de la Guardia Nacional o a más policías para que ayudaran en el Capitolio, y que ignoró las súplicas de sus asesores de pedir a sus seguidores retirarse; Trump parecía estar alentando directamente la violencia. La imagen que pinta el comité es la de un ataque premeditado a la democracia, en lugar de una combustión espontánea de la multitud.

El exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, y John Eastman, un abogado y académico conservador, parecen haber sido los “cerebros” detrás del intento de golpe de estado (inventando un complot que Trump sabía que era ilegal), mientras que los Proud Boys de extrema derecha y Oath Keepers proporcionó gran parte de la fuerza. El foco de sus esfuerzos fue presionar al entonces vicepresidente Mike Pence para que se negara a certificar las elecciones presidenciales de 2020, que Trump perdió ante Joe Biden. También hay evidencia de intentos continuos de coaccionar a los funcionarios en algunos estados para revertir el resultado. Una revelación impactante de las audiencias de esta semana indica que el propio Trump trató de unirse a la mafia.

Varios ex leales a Trump han testificado en su contra. El exfiscal general Bill Barr desestimó las mentiras electorales de Trump como “tonterías”. La hija de Trump, Ivanka, y su yerno, Jared Kushner, declararon efectivamente que aceptaron el resultado (lo que provocó una diatriba vitriólica de Trump). La descripción de la oficial de policía del Capitolio, Caroline Edwards, de “carnicería” y “deslizamiento en la sangre de la gente” fue un escalofriante recordatorio de que cinco personas murieron y 140 agentes de la ley resultaron heridos en el ataque.

El juez federal conservador Michael Luttig advirtió que Trump es “un peligro claro y presente” para la democracia estadounidense, un alegato dirigido al Partido Republicano, que sigue cerrando filas en torno al expresidente. El líder de la minoría de la Cámara, Kevin McCarthy, está boicoteando las audiencias; la mayoría de los republicanos los están ignorando y obstruyendo. Trump sigue siendo la figura central del Partido Republicano, conserva el apoyo de la mayoría de la base del partido y bien podría postularse nuevamente para la presidencia en 2024.

El modus operandi político de Trump contiene una lección sobre el poder del compromiso emocional. En 2016, muchos expertos se mostraron escépticos sobre las perspectivas electorales de Trump, dada su falta de una estrategia que pudieran reconocer. Buscaron en vano la lógica y los hechos en sus discursos incoherentes, pero perdieron el hilo emocional en sus mensajes que vinculaban a los votantes con él.

El psicólogo Paul Ekman identifica seis emociones básicas: miedo, ira, tristeza, alegría, asco y sorpresa. Trump es para uno de esos, la ira, lo que Mozart fue para G Minor. Y parece tener una capacidad innata para transmitir la ira a sus seguidores. Ese fue el golpe maestro de Trump en el 2016: sustituir los sentimientos por los hechos.

El debate sobre la primacía del “sentimiento” frente al “pensamiento”, incluido un intercambio acalorado y de alto perfil entre el psicólogo social Robert Zajonc y el psicólogo Richard Lazarus, fue fundamental para la psicología en la década de 1980. Zajonc presentó un caso convincente a favor de la “primacía afectiva”, estableciendo que, en muchos casos, incluso en la toma de decisiones, el afecto (en términos generales, la emoción) parece preceder a la cognición, y las justificaciones a menudo se producen ex post.

Más recientemente, el psicólogo Jonathan Haidt de la Universidad de Nueva York ha argumentado que “la acción moral covaría con la emoción moral más que con el razonamiento moral” o, como él mismo dijo, el perro emocional mueve su cola racional. Para muchos estadounidenses, Trump casi le ha puesto una correa a este perro. Por el contrario, ya pesar de la creciente evidencia, la mayoría de los liberales estadounidenses siguen decididos a enterrar la emoción y centrarse en lo racional. Eso es como llevar un cuchillo a un tiroteo.

Las respuestas emocionales son, por diseño, rápidas, automáticas y generalizadas, y tienden a dominar los juicios contradictorios. En su obra seminal de 1872, La expresión de las emociones en el hombre y los animales, Charles Darwin argumentó que nuestras respuestas afectivas están en un continuo de animales no humanos y se derivan de reacciones de una fracción de segundo que surgieron como requisitos existenciales de supervivencia (por ejemplo, para escapar un depredador). Como lo entienden actualmente los psicólogos, “los organismos tenían respuestas reflejas que les permitían responder a las amenazas ambientales... y las expresiones emocionales eran residuos de estas respuestas”. Es este instinto de supervivencia al que apela Trump.

Pero nuestra herencia ancestral no humana no nos condena a ser gobernados por nuestros instintos más bajos. El filósofo David Hume argumentó que el sentimiento moral era una guía mejor que la razón sola. Podemos saber que una acción en particular puede dañar a muchas personas, pero a menos que nos preocupemos por esas personas o por el bienestar humano, esa conciencia no guía nuestra acción.

Con tanto el interés en los disturbios del Capitolio como la percepción de la culpabilidad de Trump en declive, el Comité del 6 de enero se enfrenta a una tarea ardua. Pero tomando una hoja del libro de Trump y cortejando a la opinión pública, el panel tiene sus prioridades correctas. El valor de producción de las audiencias ha sido excelente y, en lugar de basarse únicamente en argumentos lógicos, el comité está creando una narrativa convincente en un docudrama de varias partes que es más probable que suscite un compromiso moral.

Cerca de 20 millones de estadounidenses sintonizaron la primera audiencia, un número similar al que ve el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s por televisión y muy por encima de los 4.6 millones a 7.6 millones que vieron el final de temporada de El Aprendiz de Trump. Por el momento, el puntaje parece Trump 0 – 1 Estado de Derecho. Pero la clave del éxito de este drama tan importante será mantener a los espectadores enganchados.

El autor

Es profesora asociada de Estudios Jurídicos Empíricos en la Universidad de Cambridge.

