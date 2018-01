La penalización de la corrupción es presentada por la izquierda como hostigamiento ideológico. Ya lo dijo Lula: “Si prohíben que sea candidato, se estará montando un fraude”.

Rafael Correa, al ver que su hombre en la vicepresidencia se desvanecía en los brazos de la Justicia por sus vínculos con Odebrecht, escribió en Twitter: “La judicialización de la política. El mismo libreto en todos lados: Dilma, Lula, Jorge Glas, Cristina (...) El verdadero “delito”: haber dado justicia y dignidad”.

En Brasil, tres personajes son vecinos de Dios: Senna, Pelé y Lula. Desde la opinión pública, los tres son seres incapaces de traicionar a la sociedad, su credibilidad no se discute en el mercado de la racionalidad y mucho menos en el pantano de los chismes. Si un juez se atreve a cuestionarlos, maldito sea.

La voz del trío es la voz de Dios. Ayrton Senna falleció en una pista de Fórmula 1 en 1994. Pelé y Lula, actualmente son figuras plenipotenciarias.

El 3 de mayo pasado Lula sostuvo un careo con el juez Sérgio Moro, el personaje que lo encontró culpable del delito de corrupción por haber recibido un departamento tríplex frente a la playa Asturias del balneario paulista, por parte de la constructora OAS.

“Soy víctima de la mayor cacería jurídica jamás sufrida por un presidente, por un político, brasileño”, comentó Lula. A lo que Moro respondió: “Señor presidente, lo que está en juicio no es su gobierno, sino cosas concretas”.

“Lo que se está juzgando es mi gobierno, mire si vamos a estar en desacuerdo con esto. Lo que se está juzgando es exactamente mi gobierno”, reviró Lula. (El País, 11 de mayo 2017).

En el 2005 la esposa de Lula, Marisa Leticia, manifestó su interés en adquirir un departamento de la famosa construcción que empezaba a edificarse en Guarujá, en el balneario paulista.

La cooperativa Banoop quebró y fue la constructora OAS quien se quedó con la obra. Fue Leo Pinheiro, presidente de la constructora, el encargado de ofrecerle a Lula el triplex totalmente remodelado a cambio de contratos de la petrolera estatal Petrobras, según el juez Moro. En el 2014 Lula visitó el tríplex en compañía de Pinheiro. Existen pruebas. Lula comenta al respecto: “Fui a verlo, le encontré 500 defectos, me volví y nunca más traté del tema con Leo. Dijo que haría reformas y las hizo”. Y se justificó: “Soy una figura pública, sólo podría ir a la playa los lunes o el jueves de ceniza (día del carnaval en el que nadie sale de casa)”.

Moro recordó a Lula que su esposa, muerta el pasado febrero, había invertido dinero de la familia en el edificio en el 2005. “No sé si usted está casado, pero mi mujer no siempre avisa de lo que va a hacer”, respondió Lula. Y, entre lágrimas, las lágrimas más recurrentes de la historia política brasileña, alertó: “Sólo quería pedirle una cosa, señor Moro. A mí se me hace muy difícil que me cite a mi mujer sin estar ella aquí presente para defenderse. Es muy difícil. Es una pena. Y una de las causas por las que murió fue la presión que sentía”.

Lula se encuentra en problemas. No sólo Pinheiro declaró en su contra. También lo hizo Marcelo Odebrecht. Le entregó 4 millones de dólares a Lula. Lo identificaba como “Amigo” en su contabilidad negra. (Continuará)

