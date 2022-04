(Parte 2 de 2)

Nuestra vida y la etapa en la que nos encontramos influye de forma definitiva en nuestras decisiones de inversión. No es lo mismo ser un joven que inicia su vida laboral y que no tiene realmente compromisos económicos, que una madre soltera que tiene que pagar su hipoteca y cubrir las necesidades de su hijo.

Quizá por eso es tan importante algo en lo que he insistido a lo largo de los años: todos deberíamos empezar a ahorrar para formar un patrimonio (ejemplo: para el retiro) desde que tenemos nuestro primer trabajo. Idealmente el 10% de nuestro ingreso (de cada 10 pesos que ganamos, uno es para nosotros –para formar un patrimonio) y los otros 9 para cualquier otra cosa.

Porque así formaremos constancia y disciplina que son clave, pero también porque, cuando tengamos que tomar la decisión de adquirir otros compromisos económicos, sabremos que ese ahorro es intocable (sólo contamos con 90% de nuestro ingreso para ellos).

Ahora bien, también tendremos que construir un fondo para emergencias (la liquidez es muy importante, como hablamos en la primera parte). Eso lo hacemos poco a poco. Yo lo inicié con ciertos ahorros que tenía cuando era estudiante y lo complementé con el fondo de ahorro que me brindaba la empresa. No tuve los tres meses de gasto recomendados desde el principio: me tomó un par de años llegar a esa meta.

En la vida hay distintas etapas, cambios, algunos buenos y otros que nos ponen retos. Por ejemplo:

1.- Un incremento significativo de ingresos, como una promoción o una mejora sustancial en nuestro negocio. Curiosamente, cuando esto sucede, la gente no ahorra más sino empieza a gastar más. Mejorar nuestra calidad de vida es bueno, pero todo con equilibrio. Hagamos ambas: nuestro futuro lo agradecerá y lo pagará con creces.

2.-Tenemos planes de boda o simplemente irnos a vivir con nuestra pareja. Aquí vale la pena recordar que el dinero no es un fin en sí mismo, pero sí es algo que nos acompaña todos los días y que es necesario para alcanzar ciertos objetivos de vida comunes. Hablar de él es importante, hacer planes en pareja también, independientemente de la manera como decidamos manejar el dinero.

3.-Vienen compromisos financieros fuertes, como por ejemplo una hipoteca y las colegiaturas de los hijos, que en conjunto se llevan más de la mitad del ingreso familiar. Eso hace que nuestra capacidad de ahorro sea significativamente menor que en otras etapas. Si no estábamos acostumbrados a un ahorro patrimonial (retiro) desde antes, en este momento sentiremos que no tenemos capacidad alguna de iniciar, porque tenemos todos esos compromisos. Pero si ya lo hacíamos, es muy probable que lo podamos seguir haciendo (tomando en cuenta no adquirir compromisos por encima de nuestras posibilidades).

4.-Cuando terminamos todos esos compromisos fuertes, es probable que nuestra capacidad de ahorro se incremente. Miremos nuestro portafolio de inversión, tengamos una idea de la pensión a la que podríamos aspirar con lo que tenemos en la afore, por ejemplo. Hagamos ajustes, visualicemos nuevamente el tipo de vida que queremos tener durante el retiro y aprovechemos esos años.

Recordemos: la idea es tener lo suficiente para al menos mantener nuestra calidad de vida sin tener que depender de nadie, y que no se nos acaben esos recursos. Desde luego, cuando estamos retirados también invertimos, pero con un objetivo distinto: la conservación patrimonial.

