Esta maldita guerra entre Rusia y Ucrania ha llevado a más de tres millones de refugiados ucranianos en diferentes partes del mundo. Una cosa que se ha ganado el mundo, es la valentía que ha opuesto el patito feo, Ucrania, frente al agresor, Rusia. ¿Qué efectos tendrá todo esto en la economía ucraniana?

Va a ser inevitable una diáspora mundial de cerebros ucranianos -que abundan, por lo que nos estamos dando cuenta-, que contribuirán sensiblemente al desarrollo de la innovación económica de los países que les otorguen refugio. Este ha sido uno de los grandes secretos de la economía de Estados Unidos: al atraer gente con talento a la Unión americana, independientemente de su nacionalidad, esta nación se ha caracterizado por décadas por sus altos niveles de creatividad que se han transformado en altos niveles de vida de su población. Los países que acojan a tales cerebros tendrán derramas económicas en sus comunidades.

A grandes males, grandes remedios. Israel ha sido el país de la diáspora. Los países que acogieron gente de esta nación tuvieron efectos positivos en la ventaja competitiva de sus naciones. Cuando después del Holocausto, el concierto de las naciones decidió otorgar al pueblo judío el estado de Israel, su gente, que venía de entornos sumamente agresivos, explotó en la innovación y en la invención. Hoy Israel posee más empresas en el índice NASDAQ de empresas de alta tecnología que naciones de alto desarrollo económico como Japón. Es sorprendente que un país como Israel, con tanta escasez de agua y de escaso tamaño, sea ahora un país exportador en agricultura y agroindustria. Lo mismo puede decirse de su industria de defensa. La guerra fortaleció la calidad de su capital humano, que una vez unido políticamente, explotó económicamente.

Algo similar profetizamos para Ucrania. Este país se caracteriza, además de su alto nivel de patriotismo, por el elevado nivel de competitividad de su población. Un pueblo educado es la mayor garantía para lograr éxito económico, como sostiene Michael Porter en La ventaja competitiva de las naciones (Vergara, 1991) y coinciden José Luis Lucas y Antonio Valero en Política de empresa: la dirección de empresas de negocios (EUNSA, Pamplona), El fomento de la libertad (Ediciones Santelmo, 1986 y 1991) y La creación de riqueza (Santelmo, Sevilla, 1991).

No podemos ser tan ciegos como para no detectar el daño casi irreversible que está ocasionando Rusia en Ucrania: muertes, destrucción de infraestructuras, destrucción de capital humano, desgracias indecibles. Pero siendo positivos, y tras observar el efecto forjador del carácter que la Guerra Civil española tuvo en la población española, que se notó en el carácter emprendedor de los refugiados de dicha Guerra y como pude comprobar en figuras como la generación de mi padre, podemos avizorar que después de esta terrible calamidad, los países que acojan a estos refugiados y la propia nación ucraniana cuando termine esta terrible guerra verán la luz hacia un desarrollo económico acelerado en el mundo del postcapitalismo y de la sociedad del conocimiento. Esto sucedió en su momento con el estado de Israel, con la Alemania de la posguerra o la España tras el Plan de Estabilización en 1958, y como, me tiendo a aventurar, sucederá con Ucrania tras este intento de invasión rusa. Ayudaría a acelerar este proceso un plan Marshall para el país de los límites entre el Este y el Oeste, similar al que promovió Estados Unidos en los países europeos, después de la II Guerra Mundial. Este plan ayudó a reconstruir las infraestructuras destruidas en la guerra, lo que, aunado a la forja del temperamento de los países europeos destruidos, generó la época dorada del capitalismo, la única era en la que se ha logrado elevado desarrollo económico con estabilidad y equidad social. ¿Por qué no podemos esperar y desear esto para Ucrania?