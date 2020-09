En materia de economía, lo que se desprende del informe es la falta de coincidencia entre el presidente López Obrador y su ministro de Hacienda...

En materia de economía, el verdadero informe ya lo había dado el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, la semana pasada en una reunión que celebró con los diputados del partido de Morena. Según tan importante funcionario, la economía de México se encuentra sumida en la crisis más grave que ha padecido desde 1932, además de que los guardaditos que pudieran utilizarse para fines de emergencia ya se agotaron.

Del informe que rindió el presidente López Obrador el martes de la presente semana y que ya ha sido comentado con amplitud por mis colegas analistas, lo que principalmente cabe destacar aquí es lo que puede leerse entre líneas. Y en materia de economía, lo que con toda claridad puede leerse entre líneas en ese informe del martes es la falta de coincidencia entre el presidente y su ministro de Hacienda. En ese sentido, mientras que López Obrador insistió en su tesis de que la recuperación será rápida en forma de V, Herrera explicó que el año 2021 ve a ser de muy profunda recesión. Es decir, implícitamente el ministro Herrera parece coincidir con la mayoría de los analistas internacionales, los cuales pronostican que la economía de México será de las últimas en recuperarse plenamente de la crisis. ¿Estará en peligro de abandonar su cargo el ministro Herrera?

Pero pasando a los dichos explícitos, el presidente proclamó orgulloso que la política económica que ha aplicado su gobierno para enfrentar la crisis ha sido una “fórmula distinta, peculiar, heterodoxa, única en el mundo”. Para empezar por lo más sencillo, la política que ha aplicado el gobierno de la autodenominada 4T para enfrentar la crisis reciente no tiene nada de “única en el mundo”. Es el mismo tipo de política procíclica que aplicaron en los años 1929-1931 los gobiernos británico y estadounidense y que resultó en una profundización de la crisis que ya se sufría. Esa política no tiene tampoco nada de “distinta” ni de “peculiar”. Era precisamente la clase de reacción que habría sido recomendada por la ciencia económica, de no haber advenido la revolución keynesiana con la publicación del famoso libro la Teoría General del año 1936. Y, por último, aunque no de menor importancia, el adjetivo de “heterodoxa” le queda tan bien a la política de López Obrador como una espada a un santo. Es en sus grandes líneas opuesta al New Deal de Roosevelt.