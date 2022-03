Rusia se convirtió en una economía con una balanza comercial superavitaria, exportadora de productos agrícolas, de minería y energéticos, por lo que buena parte de Europa depende de los mismos, aunque sin ser un actor de verdad importante en la economía globalizada.

Ante la invasión de Rusia a Ucrania, la intervención militar estadounidense o europea es inviable, simplemente no sería aceptable por parte de los ciudadanos de esos lugares que sus soldados murieran masivamente en el frente. Sin embargo, la apuesta ahora es obligar a los rusos a dar marcha atrás es su operación y evitar otra disrupción similar en el futuro, por medio de un paquete de sanciones económicas.

En teoría, una economía poco competitiva en la mayoría de los campos, excepto en la producción de armamento, que es básicamente extractiva, es muy vulnerable ante un bloqueo global. El tema es si las sanciones van a ser suficientes dada la dependencia europea de productos energéticos y materiales de origen ruso, lo que podría ocasionar problemas serios de abasto o el incremento de los precios. Por cierto, en el mundo interconectado por el internet y las redes, la guerra mediática la gana claramente Ucrania, que muestra la firme resistencia de su gente, el tema es que pasará en el terreno económico. La respuesta no es, o no era, obvia.

Rusia logró en las últimas décadas controlar su deuda y la inflación, fenómenos generados durante los gobiernos posteriores a la caída del comunismo. De hecho, pudo acumular una importante reserva de divisas obtenida gracias las exportaciones de la empresas estatales, lo que le permitió estabilizar fácilmente su moneda. Adam Tooze, el historiador económico de la Universidad de Colombia, en el podcast de Ezra Klein del New York Times, señala que Putin logró convertir la economía rusa de ser una regida solamente por cleptócratas, a un capitalismo de estado, en donde ellos operan, pero se rigen por las políticas nacionales. De hecho el país se convirtió en una economía con una balanza comercial superavitaria, exportadora de productos agrícolas, de minería y energéticos, por lo que buena parte de Europa depende de los mismos, aunque sin ser un actor de verdad importante en la economía globalizada. Eso, en estos momentos, pueda ser una ventaja, ya que, aparte de sus exportaciones de materias primas, el resto de sus cadenas productivas no están conectadas con el mundo, salvo con China, con quien sigue comerciando. De alguna forma, Rusia preparó su economía para resistir un bloqueo de occidente.

En un principio, se decía que la reacción económica occidental contra Rusia era más bien limitada, especialmente debido a las presiones de países europeos, como Alemania, por no incluir temas de energía. Sin embargo, parece que las consecuencias de las medidas económicas ya son considerables, lo que explica la mención rusa de utilizar las armas nucleares.

La sanciones van creciendo, como la suspensión de los bancos del sistema de información internacional interbancaria y el congelamiento de las reservas del banco central. Además, ninguna persona de nacionalidad estadounidense puede realizar transacciones con Rusia. Se trata de medidas que solamente se habían aplicado a países como Afganistán o Irán. El rublo se ha colapsado y las tasas de interés crecieron en 20 puntos. Esto ha afectado seriamente la vida diaria de los nacionales rusos y los ingresos de las empresas de ese país, incluyendo a las de energía, que tienen serios problemas para distribuir sus productos en el mundo y obtener beneficios.

En Alemania incluso se habla de reactivar plantas nucleares para generar energía y no depender del gas ruso. Esto, las afectaciones internas, según Tooze puede explicar que existan manifestaciones públicas de apoyo, al menos no masivas, que celebren las victorias militares, o la condena a la invasión por parte de la jerarquía de la iglesia ortodoxa. La tregua parcial también puede ser el resultado del impacto de las sanciones, que, por alguna razón, no fueron plenamente esperadas por Putin, al menos no en esa dimensión.

