UNOPS emitió el pasado viernes resultados de su compra para el segundo semestre, y en el evento incorporó a los directivos de Insabi para que hablaran de resultados conjuntos cuando todos sabemos que no hay tal; no hay compra conjunta, pues cada organismo se repartió un cacho del pastel y terminó comprando por su lado. Anuncian grandes resultados y se autofelicitan y vanaglorian por ahorros multimillonarios por 19,000 millones de pesos pero no se entiende bien a bien de dónde salen.

En principio mezclan medicamentos con dispositivos médicos, y además mezclan también lo que hizo uno y otro -Insabi y UNOPS- cuando ellos saben que están forzando los números pues ya no trabajan conjuntamente sino que cada uno planea, actúa y ejecuta por su lado.

De acuerdo con una evaluación de Inefam, UNOPS en su licitación no alcanzó a cubrir la totalidad de requerimientos (de genéricos), de modo que las instituciones de salud (IMSS, Issste, Sedena, etcétera) se vieron obligadas a comprar por fuera casi 60% y a precios promedio muy altos. El precio promedio de la licitación UNOPS, calcula Enrique Martínez de Inefam, fue de cerca de 33 pesos promedio, en tanto que en las compras hechas por las instituciones médicas el precio promedio llegó hasta 45 pesos (casi 50% por encima).

Ya sea que hayan comprado por adjudicación directa o por sus propios procesos de licitación, las instituciones de salud terminaron gastando de más unos 4,000 millones de pesos, calcula Inefam. Esta cifra va contra los supuestos ahorros reportados el pasado viernes.

Además, en las cifras alegres de UNOPS/Insabi no se considera tampoco el costo adicional que representa el reparto y distribución de la última milla -de parte de los operadores logísticos, así como de Birmex y Sedena, cada uno de los cuales hacen su propio cobro- mismo que antes estaba incluido en el precio del fármaco. Es innegable que bajo el nuevo modelo, la distribución por separado del fabricante, no sólo ha elevado los costos sino además ha generado una enorme tardanza para que los insumos adquiridos lleguen a las manos del paciente. Se supone que hacia adelante Birmex se irá haciendo cargo de la última milla en todo el país pero no se le ve por dónde lo logrará, ni tampoco es claro que las instituciones estén de acuerdo con esa decisión.

Hablando de distribución y operación logística, nos enteramos recién que la licencia con la que Birmex está concursando es de GNK Logística, y no la de Maypo como originalmente habíamos comentado aquí. Aunque cabe la posibilidad de que esté utilizando las dos, la de Maypo y la de GNK.

Regresando a UNOPS, otro punto que llama la atención es que UNOPS compra a proveedores de siete países, pero en su gran mayoría -en más de 80%- cubre la demanda con proveedores nacionales. Es parte de lo incomprensible que lleva a preguntarse: ¿para qué México decide seguirle pagando servicios a la UNOPS si casi todos los proveedores están establecidos en México? En este caso, el Insabi está más diversificado pues en el último ejercicio le compró -según dijo- a 123 países.

Por último los directivos de Insabi y UNOPS informaron que ya preparan con tiempo la compra 2023-2024 que cubrirá la demanda por 24 meses, es decir desde enero 2022 hasta diciembre del 2024, con todo y que el sexenio termina en octubre de ese año. Las claves a incluir las irá determinando cada institución de salud, y el presupuesto se definirá por el Legislativo en septiembre.

Aprueba EMA vacuna de AZ para tercera dosis

Buena noticia, que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) haya autorizado a la vacuna de Astra Zéneca para tercera dosis anticovid de refuerzo en adultos, y que podrá combinarse con cualquiera de los esquemas de vacunación aprobados como primario de la vacuna para Covid-19.