A lo largo de un año han sido demasiados tuits los de Trump como para encontrarnos con alguna sorpresa durante su discurso de anoche sobre el Estado de la Unión (policiaca).

Familia, economía y seguridad, los tres ejes de su discurso.

El ruido: fueron demasiados aplausos, un reto para la concentración. En más de cien ocasiones los congresistas republicanos, y en algunas, los demócratas, lo interrumpieron.

La emoción: en nuestra época, es la estética la que hace al presidente y no necesariamente el político es quien parece presidente. Trump, actor, dirigió anoche una especie de reality show donde el objetivo era el llanto.

Sabemos que en esta clase de informes siempre se provocan lágrimas entre los invitados, pero pareció un ejercicio de constelaciones. Trump dedicó demasiado tiempo para narrar historias de héroes, casi siempre policías o soldados. Si necesitaba reforzar su discurso sobre seguridad, Trump describía la historia de dos parejas cuyas hijas fueron asesinadas por miembros de la Mara Salvatrucha. Así, según Trump, el muro impedirá este tipo de tragedias.

Si Trump necesitaba criticar el régimen norcoreano de Kim Jong-un, entonces recurría a una triste historia de un ciudadano de aquel país que camina con la ayuda de muletas y que vive en Corea del Sur.

Lo lamentable: Trump mira al mundo como una cueva de bandidos y terroristas. No tiene aliados, con la excepción de Israel. El presidente recordó su decisión de reconocer a Jerusalén como su capital. Para Trump, los entes multilaterales son unos bandidos. No olvidó que en Naciones Unidas, un grupo mayoritario de países criticó su postura de llevar su embajada a Jerusalén. Amenazó con cortar ayudas financieras a los países que no estén de acuerdo con su visión.

México: Trump mencionó al país sólo en una ocasión. Lo hizo al recordar que el año pasado la empresa Chrysler trasladó una de sus plantas a Estados Unidos. De manera implícita habló de México a través de la reforma migratoria y no mencionó al TLCAN aunque sí dijo que está negociando acuerdos “justos”.

Dreamers: el presidente recordó que los estadounidenses también son soñadores. Desean experimentar el sueño americano.

Economía: Trump presumió la salud de las finanzas, 2.4 millones de empleos desde su llegada, incremento de salarios, disminución de solicitudes de empleo como nunca, mercado de valores, ganando 8,000 millones de dólares, recortes impositivos “como nunca en la historia” (con Reagan fueron mayores como porcentaje del Producto Interno Bruto). También solicitó al Congreso 1.8 billones de dólares para obras de infraestructura.

Lo cursi: el exceso de mermelada nacionalista, en ocasiones empalagaba. Aplaudió el consejo de un niño que no veía banderas de su país en tumbas de héroes. Junto a Melania, el niño sonrió en medio de aplausos.

Por momentos, el entorno del discurso de Trump dibujaba un paraíso (Estados Unidos) en medio de terroristas (el mundo). Así es el mundo de Trump. Etnocéntrico y populista.

