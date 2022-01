Ahora, la discusión política y las estrategias para ganar posicionamiento político pasan por el manejo de las redes sociales.

Algunas estrategias son mejores que otras. El canciller Ebrard, por ejemplo, hace rato que da cátedra de cómo mostrar en redes la muy activa política internacional del país. En esa dinámica, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, lanzó en Twitter un reto para discutir la beca de bienestar, que cubre a todos l@s estudiantes de educación pública básica, con una trasferencia de alrededor de 500 pesos mensuales, y que sustituye al de niños talento, que apoyaba a los que tienen 9 y 10 de promedio.

En realidad se trata de programas distintos, la beca universal es una estrategia para cubrir a 1.2 millones de niñ@s, mientras que el otro programa no atendía a más de 100,000. Es una decisión correcta el complementar los servicios educativos públicos con una transferencia que ayuda a las familias a cubrir parte de los gastos en los que se incurren al momento de que los hijos acuden a la escuela, esto es importante en una ciudad tan cara como la de México. En otros países funciona, generalmente como un crédito fiscal para personas con menores en edad escolar, y en la ciudad ya se estableció, en el sexenio de Ebrard precisamente, para la educación media. El ejercicio en redes funcionó y desató una interesante discusión sobre los subsidios en el ámbito de la educación.

Surgieron dos tipos de críticas a la política: Una me parece atendible, con respecto al costo de oportunidad. Se trata de cuestionar si esos recursos, alrededor de 7,000 millones de pesos (es decir en una decisión mayor con respecto al destino del gasto en la capital), generan mayor valor público como una transferencia a los padres o si se utilizarán para programas de infraestructura o mejora educativa.

La infraestructura educativa básica en la capital no es buena, en cierta medida porque nunca quedó claro quién pagaba por la misma, después de la descentralización educativa, que no incluyó a la Ciudad de México. La mayoría de las mejoras las realizan la alcaldías, con presupuesto propio, aunque este gobierno, el de Sheibaunm, inició un programa para dotar de un recurso de alrededor de 200,000 pesos por plantel, para que padres y madres de familia se organicen para resolver la carencias más importantes.

Las escuelas de la ciudad definitivamente requieren de modernización, especialmente tecnológica y de talleres. Sin embargo, se trata de fines distintos. La beca sí tiene como finalidad contribuir al logro educativo, porque se tendrán menos carencias en el hogar, pero principalmente el apoyar a las familias, la mayoría de ingresos bajos, con el impacto económico que implica el hecho de que asistan sus hijos e hijas a la escuela.

La otra crítica me parece francamente equivocada. La idea de que solo quienes obtienen un buen desempeño académico deben de ser apoyados, ya que los otros son holgazanes o vividores. La idea errónea de que el ingreso y éxito profesional de las personas es producto únicamente de nuestro mérito y esfuerzo, cuando existen, especialmente es propia de una sociedad como la mexicana, tan desigual. Es decir, no se toman en cuenta los factores socioeconómicos que condicionan nuestro desempeño y oportunidades, aunado a las pocas intervenciones estatales que lo corrigen. Por las redes, ese tipo de políticas son contrarias a la ideas liberales. Eso es mentira, un liberal como John Rawls desarrolló el concepto de justicia distributiva, en el cual la pobreza o la ausencia de recursos comporta ausencia de libertad, luego Amartya Sen desarrolló la idea de libertad como posibilidad. Es decir, puedo elegir ir a la escuela, y ser mejor estudiante o no, solo cuando tengo las condiciones materiales a sociales para hacerlo.

La verdad es que los opositores a este tipo de política, desde esta perspectiva, son más bien libertarios, rechazan cualquier mecanismo igualador en la sociedad, no existen los problemas distributivos, solo de asignación de recursos, esto es, las personas solo tienen derecho a los bienes que hayan adquirido por venta o donación, el estado no tiene la potestad de distribuir riqueza (la posición de Robert Nozick).

Como los libertarios se las han arreglado para influir tanto en las políticas públicas de las últimas décadas, pues la desigualdad se ha incrementado y las políticas igualadoras, como transferencias a familias que envían a sus hijos a escuela públicas, son atacadas con tanta fuerza por la opinión pública.

