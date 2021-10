Actualmente, la relación que las personas tienen con las redes sociales ha ido en aumento. Antes la interacción era para reconectar con personas del pasado, publicar algún momento importante de la vida cotidiana o compartir algún logro para darle a conocer a ciertos grupos los éxitos que se han ido cosechando en la vida. Y también la disrupción ha llegado a través de distintos personajes que han encontrado en las redes sociales su manera de contar sus experiencias y conocimiento acerca de diferentes temas, como qué ropa utilizar, qué restaurantes visitar, así como opinar sobre alguna experiencia de viaje o algunos consejos para la vida en general.

Las finanzas, no es un tema que haya quedado fuera de las redes sociales. En este sentido, en los últimos años se ha observado el desarrollo de algunas instituciones “virtuales” (es decir, sin sucursales) que han iniciado una nueva forma de mejorar la relación entre las personas y sus finanzas. Las redes sociales han permitido conocer las opiniones de los usuarios acerca de una institución o un producto en específico; y también han surgido personas que han comenzado a construir su carrera con publicaciones y videos ofreciendo consejos sobre finanzas, expresando en algunas ocasiones, su experiencia con algunos de los productos que existen actualmente en el mercado.

Uno de los grandes éxitos de estos personajes en el ámbito de las redes sociales, es que no se encuentran relacionados con alguna institución y su opinión es “objetiva” para muchas personas, siempre y cuando, se destaquen las verdaderas características de los productos y no se escondan los defectos o problemas que se puedan llegar a tener con dicho producto. Otro punto positivo que las personas toman en cuenta, es que se tratan de opiniones derivadas del uso del producto en diferentes situaciones y no es solo una oferta por parte de alguna institución para posicionarlo.

Emitir una opinión o consejo a las personas conlleva una gran responsabilidad hacia quienes siguen y revisan esta clase de contenido, pues las personas confían en que la opinión emitida está basada en un análisis objetivo y una verdadera experiencia del producto que permita llevarlos a tomar una decisión correcta para mejorar su relación con las finanzas.

En este sentido, se debe tomar en cuenta que, para poder formarse una opinión más robusta respecto a un producto, un servicio o una institución en particular, es importante además de conocer las opiniones diversas en las redes sociales para tener un juicio personal que permita tomar una mejor decisión, considerar toda la información que esté al alcance y realizar una propia investigación, pues de esta manera se evitará poner en riesgo el capital o recurso que se tenga pensado ahorrar o invertir.

Las redes sociales han venido a transformar la vida cotidiana, son plataformas que muestran un cúmulo de información, pero es muy importante aprender a identificarla, que sea real y que la opinión de los personajes que transmiten dicha información estén basadas en fuentes serias, para que entonces, las redes sociales sirvan como un complemento para entender y mejorar las finanzas personales.

*El autor es VP Investment Advisor Manager - BBVA Asset Management.

