Termina el Primer día de la segunda visita a México de Christine Lagarde, Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La funcionaria, que visita México para participar en el Women´s Forum for the Economy & Society, que inicia mañana, dejó un claro mensaje en su primer día en el país: Avanzar en la inclusión financiera, garantizando un sistema financiero fuerte y estable.

Y no se fue con rodeos. Aprovechó su única actividad pública en el Senado, para advertir ante legisladores, la relevancia de vencer la pobreza y desigualdad, estimulando al crecimiento y alentando la participación del sector privado.

Pasado el mediodía, en un almuerzo ofrecido por el Banco de México, la funcionaria se sentó junto a la plana mayor del sistema financiero mexicano: Con los los Miembros de la Junta de Gobierno, encabezados por el Gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. con el Presidente honorario de Grupo Carso, Carlos Slim Helú; el Director General de Grupo Financiero Banorte, Marcos Ramírez y otros representantes de la banca privada.

Les habló sobre el importante papel de las remesas para la economía en general, de cómo podrían beneficiarse los trabajadores y sus familias receptoras, de soluciones de bajo costo y sumamente transparentes que permiten un rápido procesamiento de los pagos electrónicos.

Escuchó del programa piloto en curso para ejecutar pruebas de funcionamiento de la plataforma digital CoDi, que permitirá los pagos electrónicos en tiempo real desde teléfonos móviles, “podría abrir las puertas del sistema financiero para millones de mexicanos”.

Y retomó la experiencia internacional para explicar que el servicio de pagos móviles en Kenya, M-PESA, es un ejemplo muy conocido. Les refirió que en México, el 90% de las compras diarias, inferiores a 500 pesos, se realizan en efectivo. Mientras en China, millones de habitantes privilegian el pago electrónico. Principalmente vía teléfonos móviles, desde hace años…

Un guiño a México

En su primer día de la segunda visita que hace a México, sostuvo dos reuniones privadas del más alto nivel: con el Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, que sería la antesala para su encuentro con el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Tanto ella como el mandatario, compartieron fotografías que evidenciaron la buena química entre ambos. Además, la Directora Gerente tuvo la gentileza de compartir con los reporteros que le siguen, un resumen, las main ideas de la conversación que sostuvo con el mandatario:

“Me encuentro realmente impresionada por los primeros pasos que ha dado el gobierno”, aseguró tras sostener una conversación que aseguró fue “muy alentadora”.

Afirmó que el Presidente le dejó claro que tiene la determinación de elevar el crecimiento económico de México y reducir la desigualdad. Y nos contó que el Mandatario también se comprometió a ampliar la inclusión financiera, especialmente fomentando un uso mucho más generalizado de la banca móvil.

Confirma mensaje de inclusión

La Directora Gerente arrancó su participación pública en México, con su culta costumbre de referenciar algún autor y artista notable originario del país que visita.

Ante legisladores de la Comisión Permanente, abrió su discrurso con una cita del Premio Nobel de Literatura Mexicano, Octavio Paz. “La soledad, es la realidad más profunda de la condición humana”, y ligó este enunciado con la idea principal de su mensaje: los humanos somos los únicos seres que sabemos que estamos solos. Y sabemos que podemos romper el aislamiento mediante el contacto humano. ¿Pero cómo vencemos la soledad de la pobreza? Lo hacemos construyendo una economía inclusiva, y ampliando el acceso a los servicios financieros”.

Eran las 12.15 del día. De su primer día de visita oficial a México. Llegó contenta al Senado. Venía de Palacio Nacional, donde se reunió con el Presidente de México. El mismo que en campaña, aseguró que los organismos internacionales habían sido por años cómplices de corrupción en México. Un Presidente que horas antes, había dicho que México no le debía nada al FMI, pero que no se comprometería a decir “de esta agua no beberé”. Parece que conocer personalmente a la Directora Gerente del FMI, cambió su perspectiva sobre el organismo que, por otro lado, mantiene abierta una sombrilla para México, por 74,000 millones de dólares, que puede usar en caso de una emergencia, un choque externo. Una corrida.

Empoderar a la mujer

La Directora Gerente también se reunió con las principales directivas que operan en Banco de México, obviamente, encabezadas por la Subgobernadora Irene Espinosa.

Con ellas, conversó sobre diversidad, paridad de género y los retos de las mujeres en los espacios de trabajo.

El día termina, con la promesa de un discurso inaugural de la Señora Lagarde, Women´s Forum for the Economy & Society que se realizará ni más ni menos, que en el Clausro de Sor Juana.

Seguro ahora, la funcionaria está viendo el modo de armar su discurso, y utilizar alguno de los versos de los hábiles poemas de Sor Juana Inés de la Cruz para ilustrar su tema del día en México. Un México donde la violencia e inseguridad, está tristemente, silenciando a la mujer.

De mis Apuntes

Siempre es un privilegio para mí, tener la oportunidad de conocer la situación económica del mundo, en la voz de los responsables de dirigirlo. Entre ellos, muy pocas mujeres en el mundo económico mundial, a quienes para mi fortuna, he tenido la oportunidad de estrechar la mano: Christine Lagarde; Janet Yellen; Karnit Flug y apenas en abril, Kristalina Georgieva.

Pero con la Señora Lagarde… es algo especial. Seguro tiene que ver con los años que llevo siguiéndola literalmente, por Washington, Lima, Bali y Ciudad de México. Pero me sublima escucharla hablar fuerte, otorgar un mensaje duro, y con una culta diplomacia.

En fin. Los invito a que sigamos en contacto, y en particular mañana, para que me dejen contarles lo que va pasando en tiempo real, durante esta cobertura de la Segunda visita a México de la Directora Gerente del FMI, en mi cuenta de twitter @morales_yoly