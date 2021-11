El antes: un vistazo rápido a lo que han dicho y escrito muchos analistas en los últimos días con respecto a lo que sería la reunión trilateral entre los mandatarios de Canadá, Justin Trudeau; Estados Unidos, Joe Biden; y México, Andrés Manuel López Obrador, permite afirmar que esperaban algo así como un regaño, una llamada de atención, un coscorrón o algo similar. Los temas eran muchos: medio ambiente, reforma eléctrica, Cuba, entre los más señalados. No fueron pocos los que “sabían” los sentimientos, gustos o pensamientos del presidente norteamericano: a Biden no le va a gustar el discurso de AMLO con respecto a Cuba; de seguro Biden está disgustado por la reforma eléctrica; a Trudeau y a Biden les parecerá intolerable el apego a los combustibles fósiles, etc.

En este punto, espero que el lector sepa a qué me refiero. De estas “lecturas” sobre los pensamientos, sentimientos y gustos del presidente Biden y el primer ministro Trudeau se pasaba a expresiones como las siguientes: la reunión trilateral sacará chispas; los encontronazos serán inevitables y demás frases por el estilo. Se podría decir que era un deseo más que un análisis. Sí, la pasión política nos obnubila a todos.

Creo que en el fondo esperábamos que alguien de afuera hiciera lo que no podemos hacer nosotros: decir tres o cuatro hechos a López Obrador y que tuviera que estar callado y atento. Lo que adentro no podemos hacer esperábamos que lo hicieran Biden y Trudeau. Es decir, convertimos en una idée fixe el que Biden sería capaz de hacer lo que nosotros no: poner en su lugar al presidente López Obrador. Por lo demás, qué bueno que no fue así. Creo que un encontronazo público con Biden hubiera abierto la puerta para la radicalización de AMLO hacia un rumbo que muchos no queremos: el del desgaste, el de más demagogia, ataques a los medios y a los periodistas y a la idea de que “su” proyecto estaba en peligro por la perversidad del “imperio”. ¿Creen ustedes que el presidente López no se puede radicalizar más? Se equivocan.

El durante: AMLO fue cumpliendo su agenda tal y como estaba previsto: reunión con Trudeau, luego con Kamala Harris, la bilateral con Biden y finalmente la esperada, la de los tres amigos. Fue una gira muy mediática. Me atrevo a suponer que luego de cada evento se esperaba una suerte de señalamiento al mandatario mexicano. Las dos visitas anteriores a los Estados Unidos fueron, una, en calidad de subordinado de Trump y, la otra, para decir en el Consejo de Seguridad una serie de obviedades, mentiras y una propuesta bien intencionada, pero mal estructurada. Así que los antecedentes no permitían esperar algo positivo.

Pero no, todas las reuniones estuvieron llenas de elogios, sonrisas y buenos deseos. La diplomacia que era de esperarse.

Los resultados: una primera lectura permite suponer que al presidente López le fue bien. No hubo coscorrones ni llamadas de atención; se permitió hacerle un guiño a los migrantes mexicanos al pedir trato sin prejuicios y cuando hizo un reconocimiento meloso a la propuesta de Biden de regularizar a 11 millones de migrantes; también le hizo un guiño a los centroamericanos y latinoamericanos en general cuando propuso un tratado de comercio con toda América y un programa de apoyo a Centroamérica; igualmente, cuando solicitó que se permita la migración “ordenada” a Estados Unidos y Canadá; obtuvo, además, fondos para Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en el sur de México y Centroamérica. En resumen, logró lo suficiente para seguir aquí presumiendo su causa. ¿Se hará todo eso? No, sólo lo que le convenga a los Estados Unidos en términos de migración, economía y seguridad.

Ahora empezarán las interpretaciones. Los que malquieren a López señalarán que en corto lo pusieron en su lugar y que no trató todos los temas que interesan a nuestro país (lo cual es cierto); los que lo siguen, afirmarán que estuvo brillante. Cada bando les dará a las palabras un significado conveniente. Lo real es que si hubo diferencias sustanciales (y es de suponer que sí) estas se ventilaron en corto, en las reuniones bilaterales o en las de los ministros y secretarios. En las semanas venideras veremos si hay correcciones o cambios en las decisiones presidenciales respecto a varios asuntos.

La región de Norteamérica tiene problemas más graves que el de corregirse entre sí en público: migración desbordada, fuerte presencia del crimen organizado, inflación y una economía que está siendo superada por Asia. López Obrador lo sabe y por eso tocó ese vals: sabía que a los socios les interesaría.

Los que esperaban un López mañanero, se equivocaron. El cruce del Río Bravo tiene una especie de embrujo sobre el presidente: lo hace humilde (¿sumiso?), atento y un poco más razonable. Pero ese presidente que vimos allá es la versión americana, lo que tenemos aquí es al mismo de cada mañana: intolerante, mentiroso, burlón y, lo más importante, ineficaz.