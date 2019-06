El Inegi dio a conocer ayer que su indicador mensual de la Inversión Fija Bruta correspondiente a marzo del 2019 “registró una disminución en términos reales de 3%” frente al mes anterior (...) “Los gastos en Construcción descendieron 4% y los de Maquinaria y Equipo Total lo hicieron en 0.9%” respecto al mes precedente (...) En su comparación anual, la Inversión Fija Bruta se redujo 5.9% (...) Los gastos en Maquinaria y Equipo Total cayeron 7.5% y en Construcción 4.7%, con relación a marzo del 2018”.

También ayer, el Inegi difundió su Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior para marzo del 2019, que “disminuyó 1.5%” frente al mes anterior (...) El consumo en Bienes de Origen Importado cayó 4.3% y en Bienes y Servicios de Origen Nacional descendió 0.8% (...) En su comparación anual, mostró un retroceso real de 0.8% (...) Los gastos en Bienes de Origen Importado decrecieron 6.7% y en Bienes y Servicios Nacionales no registraron variación (los gastos en Servicios aumentaron 1.9% y en Bienes fueron menores en 2.1%), con relación a los de marzo del 2018”.

Finalmente, el Inegi también dio a conocer ayer su Reporte Mensual del Registro Administrativo de la Industria Automotriz, que muestra que en marzo del 2019 las ventas al público de vehículos ligeros cayeron 11.18% respecto a las de marzo del 2018 y que las ventas en los cinco primeros meses del 2019 decrecieron 5.36% con relación a las del mismo periodo del 2018.

Pese a que estos datos, que son oficiales, confirman que la economía mexicana se está cayendo; pese a que la calificadora de valores, Fitch, revisó ayer a la baja la deuda soberana del país; pese a que otra calificadora, Moody’s, reclasificara a Negativa las perspectivas de la deuda soberana y a Pemex; pese a que no existe una sola organización pública o privada que crea que la economía nacional crecerá 2.0% en el 2019; y pese a que es casi un hecho que el presidente gringo Donald Trump gravará con un arancel de 5.0% a todas las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue insistiendo, como ayer lo hizo, en que la economía mexicana “está bien y de buenas” y que sí crecerá 2.0% en el 2019.

Para el presidente, “la falla que tienen las calificadoras y los expertos en materia financiera es que aplican la misma metodología de hace más de tres décadas, que se utilizó en el periodo neoliberal, que no tomaban en cuenta, en palabras tecnocráticas, la variable ‘corrupción’. Entonces, por eso sus pronósticos no resultan, no van a tener éxito”.

¿A que se refiere AMLO al referirse a la variable “corrupción”? Seguramente a los miles de millones de dólares que generan la corrupción y la delincuencia organizada, dinero que no es contabilizado en las cuentas nacionales y que, por lo menos en teoría, se dedicará a actividades lícitas cuando se acaben los corruptos y criminales que hoy siguen existiendo.

¿Será, tal vez, que Andrés Manuel está considerando incluir en las cuentas nacionales a los cuantiosos recursos que generan la corrupción y la delincuencia, tal como muchos economistas alrededor del mundo lo han sugerido desde hace años? Después de todo, el dinero está ahí, circulando sin contabilizarse. Si es así, el PIB crecerá 2.0 por ciento.

Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

Instagram: ruizhealy

Sitio: ruizhealytimes.com