Nos robaron las elecciones: Donald Trump

Nos robaron las elecciones: AMLO

Con estupor veo las imágenes perturbadoras del asalto de una muchedumbe al Capitolio de ¿Washington? Al principio supongo que esto no es posible y que seguramente me confundí y estoy viendo el intento de toma del Congreso de algún país centro o sudamericano, pero no, en efecto se trata de un amago de insurrección de los trumpistas en Estados Unidos. El objetivo es impedir la certificación del presidente electo Joe Biden. ¡Es cierto!

Y asi, en medio de mi asombro, supongo que termina una era, espero que la de Trump. Ni ley, ni orden, ni respeto a la democracia, ni acato a las instituciones, ni aceptación del voto… si no le favorece.

El objetico primordial de los populistas, la polarización, ha dado sus frutos y 70 millones de estadounidenses siguen al “hombre pueblo”, al Donald, y le creen todas las mentiras que les ha dicho desde hace cuatro años cuando comenzó su mandato y le creen también cuando dice que el ganó en el odiado 2020.

No hay pruebas de su triunfo, ni evidencia alguna de trampa, pero el esposo de Melania tiene otros datos y ya, no se diga más.

Tiempos oscuros y revueltos en donde la movilización de las emociones más básicas está por encima de la inteligenia y la razón. La turba, la muchedumbre feliz se acomoda y encuentra su sitio.

Trump no se arredra y a punta de tuitazos les pide a sus seguidores que “se vayan en paz, a pesar del robo de la elección”. Su actitud es calificada por muchos como sediciosa, irresponsable, indigna de un primer mandatario que promueve la revuelta y quien, al mismo tiempo, ganó frente a Hillary Clinton, la presidencia si no en las urnas, si en los votos electorales. Deplorable.

Vale la pena destacar la actitud de Mike Pence, político ultraconservador que se negó a ser parte de la conjura final a pesar de las presiones de Trump. “No han ganado dijo, la violencia nunca gana”. Y al momento de escribir esto regresó al Congreso de Estados Unidos para finalizar la sesión funestamente interrumpida que ha certificado ya el triunfo de Biden. Bien.

Trump como miembro distinguido de los populistas del mundo, es un mentiroso profesional que se empoderó gracias a su maestria en el uso del engaño. Su triunfo obedece también, en buena medida, a su capacidad infinita para dividir y polarizar a la población en general y en particular para denostar y señalar a todos los que no esten de acuerdo con el. He aquí las herramientas de su triunfo.

La inquietud que surge despues de ver estos lamentables hechos, protagonizados por partidarios enfebrecidos del presidente republicano (que ya costó la vida de varias personas) es: ¿qué va a suceder en nuestro pais si los resultados electorales del próximo mes de junio no favorecen a Morena y sus huestes?, ¿seremos capaces de defender a nuestra debilitada democracia?, ¿será capaz el populista que gobierna México de respetar el voto sea cual sea su sentido?, ¿está Morena preparado para ganar o perder en las elecciones de este año?.

¿Alguien está pensando ya, ahora mismo, cómo blindamos a nuestra democracia de las agresiones del populismo? La mera verdad no lo sé. Pero al menos para mi y espero que para muchos ciudadanos, la revuelta promovida por Trump, me sirve como vacuna 100% eficaz contra el virus mortal de la enfermedad del poder, progresiva, mortal y pandémica en estos tiempos.

@Tvale2012

terevale2019@gmail.com

Youtube: Tere Vale, el Rapidín