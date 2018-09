Un país entra en una situación de bancarrota o default cuando no puede seguir pagando sus deudas, y en paralelo, no convence a ninguna institución para que le preste dinero. Históricamente, los países que se han declarado en una situación de bancarrota ha sido a consecuencia de una guerra o por una muy mala gestión financiera, éste fue el caso de Venezuela a inicio de este año, o Argentina en el 2002. En el momento que dejaron de pagar sus compromisos, las calificadoras internacionales cambiaron el estatus al denominado default y para ese momento, los pocos capitales que aún permanecen empiezan a organizar sus salidas masivas. A diferencia de estos países, nosotros tenemos una calificación de “grado de inversión”, la mejor que se le puede dar a una entidad nacional, por tanto, la bancarrota en ninguna medida, es el caso de México.

Me es particularmente llamativo escuchar al presidente electo asegurar que estamos en esta situación, y al líder de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, consecuentar el dicho, en especial cuando los indicadores en nuestro país están a la vista de todos: superávit comercial, una menor dependencia petrolera, un nivel de inversión y empleo en sus máximos históricos y más de 170,000 millones de dólares en reservas internacionales.

Según datos del Fondo Monetario Internacional, México es la decimoquinta economía más grande del mundo justo detrás de Australia y España; y a pesar de nuestro tamaño, la deuda pública de México es de 45% del PIB y con tendencia decreciente, representando uno de los países con los acervos de deuda respecto del PIB más bajos de todos los que formamos la OCDE, que en promedio tienen casi 90 por ciento.

Si bien la política macroeconómica ha mostrado resultados positivos, hay que reconocer que aún existe una agenda pendiente en materia de desarrollo en algunas zonas del país, especialmente en el sureste mexicano. Según datos oficiales, en el 2016, Tabasco se posicionó como el octavo país con mayor tasa de pobreza a nivel nacional superando 50%, lo cual es congruente con 14 trimestres consecutivos sin crecimiento económico y en la mayoría de éstos, con fuertes contracciones de su endeble economía.

Por tanto, para revertir la recesión que se está dando en estados con una alta dependencia petrolera como Tabasco y Campeche o para incrementar el insuficiente crecimiento económico de 2.8% a nivel nacional, hoy más que nunca es importante seguir impulsando políticas que generen certidumbre, atraigan inversión y ayuden en la creación de empleos. Un proyecto de vital importancia para alcanzar este objetivo es continuar el desarrollo de las Zonas Económicas Especiales; ya que éstas se constituyen como un nuevo motor de desarrollo que se estima en Tabasco podrían crear más de 20,000 nuevos empleos a partir de inversiones estimadas de 1,500 millones de dólares, mientras que en Campeche se podrían generar hasta más de 50,000 empleos a partir de inversiones aproximadas de 3,700 millones de dólares.

Como ya lo he mencionado en tribuna, desafortunadamente la estabilidad económica no se alcanza por decreto o con buenas intenciones. Si no se mantiene una disciplina fiscal adecuada y un manejo responsable de la hacienda pública, se corre el riesgo de una inestabilidad financiera, y peor aún, de una verdadera crisis económica. Por eso, si la prioridad es el desarrollo acelerado de México, más que discursos sin sustancia, el primer paso es consolidar la estabilidad macroeconómica, y con congruencia presupuestal, impulsar una agenda regional que nos dé más inversiones y empleos, no que espante capitales y desestabilice mercados. ¡Ojo, mucho ojo!

