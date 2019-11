Si usted pensaba que la oficial mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, ya tenía gran fuerza y poder en el manejo de los dineros dentro de todas las dependencias del gobierno de la Cuarta Transformación, pues entérese: esa relevante posición se magnificará aún más.

En octubre pasado, el secretario de Hacienda y Crédito Público ya había delegado facultades en materia de compras para que la oficial mayor sea quien determine cuándo, cómo y cuáles bienes y servicios sean comprados en forma consolidada,

Ahora, el pasado viernes 15 de noviembre se publicaron en el diario oficial los lineamientos para coordinar y ejecutar dichas compras en las áreas de gobierno que la Oficialía Mayor (OM) determine. Para ello se abren tres nuevas áreas a su cargo: una contratante consolidadora, otra de planeación y una tercera requirente.

No hay duda de que la Oficialía Mayor de SHCP se está convirtiendo en la supersecretaria de las compras. Bajo esta posición no hay área del gabinete donde no pueda meterse y decidir. De por sí siempre ha sido un puesto administrativo importante en la Secretaría de Hacienda, pues históricamente a la OM le toca supervisar finanzas, presupuesto interno, recursos materiales y plazas laborales, pero es evidente que la actual OM dedica su tiempo sobretodo a hacer compras, y no solamente para la SHCP, sino para todo el gobierno. En el caso de salud, también le toca comprar insumos para los estados de la República.

Pide renuncias a directivos de hospitales

Desde su llegada, la oficial mayor tomó control sobre las direcciones administrativas de las distintas instituciones de salud: IMSS, ISSSTE, Seguro Popular y de la misma Secretaría de Salud.

Le habían faltado los grandes hospitales. Recién nos enteramos que hace unos días la super oficial mayor pidió su renuncia a siete directores administrativos de los institutos nacionales de salud.

Lo raro es que todos los administradores de estos hospitales ya habían sido palomeados por Buenrostro a principios de año; algo encontró que ahora les está dando reversa. Llama la atención que entre los escindidos está el administrador del Hospital Infantil de México Federico Gómez, donde hace meses, justamente, se detonaron fuertes reclamos de médicos y padres de pacientes por las carencias de quimioterapia para cáncer infantil.

Será interesante cómo designará a los nuevos administradores, pues conforme estatutos, estos nombramientos deben ser autorizados por la Junta de Gobierno de cada hospital.

La megalicitación para el 2020

Sobre la megacompra de medicamentos para el 2020, ya hay novedades. Otra vez, igual que en la semestral, será licitación internacional abierta, lo que no es buena noticia para las farmacéuticas nacionales. En este aspecto el gremio —específicamente los industriales de la Amelaf— está pidiendo a la SHCP que para garantizar terreno parejo cada proveedor externo de países con los que México no ha firmado tratado (como es el caso de India), demuestre que sus productos no reciben subsidio.

Algo interesante es que podrá haber dos proveedores por clave; el primer lugar podrá surtir hasta 80% y el segundo hasta 20% de la compra. Ello permite no depender de un solo proveedor y al mismo tiempo da opción de participar a más empresas. En la consolidada del 2020 participarán: Sedena, Semar, SS, IMSS, ISSSTE, Pemex, OADPRS (readaptación social) y CNPSS o Seguro Popular (próximamente Insabi).

La buena es que en la OM ya calcularon mejor los tiempos. El surtido empezará en marzo, lo que hace prever que regirá por algunos meses más la consolidada del 2018. Es decir, nos dicen, con todo y las críticas a sus antecesores, el actual gobierno se sigue agarrando de las condiciones de la compra hecha por el IMSS en el último año del sexenio anterior, pues de la última compra semestral, casi no.