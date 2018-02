Hace un par de semanas la Comisión Permanente del Congreso aprobó la designación de Irene Espinosa Cantellano para ocupar una vacante de subgobernador en la Junta de Gobierno del Banco de México hasta el fin del 2024.

Economista del ITAM con una maestría en Políticas Públicas por el mismo instituto, Irene cumplió cabalmente con los requisitos que establece la ley para fungir como miembro de dicha Junta. En su trayectoria profesional, entre otras, destaca su labor en los últimos 10 años en la Tesorería de la Federación, la cual encabezó desde el 2009 hasta hace poco.

Como tesorera tuvo logros que no son muy visibles, pero de suma importancia: obtuvo la certificación bajo la norma 9001:2008 y modernizó la Tesorería a través del diseño e implementación de una nueva ley compatible con las mejores prácticas internacionales.

Tiene pues una carrera técnica conducida con orden, eficacia, sin vínculos políticos, apartidista y, hay que enfatizarlo, con honradez.

A pesar de cumplir con la ley, en algunos círculos del gremio de economistas surgieron tres críticas a su designación: “no tiene un doctorado en una universidad del extranjero”, “no tiene conocimientos de política monetaria” y “sólo llegó por cuota de género”. Todas son falsedades.

Claramente, un doctorado en una universidad de prestigio no es garantía para asegurar un buen desempeño; casos abundan, tanto de hombres como de mujeres. Al final, cuenta la experiencia profesional probada.

Es cierto que no ha tenido involucramiento directo en cuestiones de política monetaria; sin embargo, esto no es algo indispensable. Ya con anterioridad (y en su conformación actual), ha habido subgobernadores que no lo han tenido, pero su capacidad analítica les permitió desarrollar rápidamente habilidades en temas monetarios. Así sucederá en el caso de Irene y pronto contribuirá al análisis y discusión.

Finalmente, decir que su llegada a la junta se da por equilibrio de género denota una postura machista y desconoce sus méritos. Evidentemente, las cuotas de género son absurdas, lo que debe prevalecer es que una mujer tenga la misma oportunidad de acceso, evaluación y remuneración que un hombre.

En esto, el Banco de México en los últimos años ha tenido un marcado cambio y hoy hay un número amplio de mujeres muy capaces en los primeros cuatro niveles de mando.

Pero el Banco ha llegado rezagado en estas oportunidades comparado con otros latinoamericanos: ya en los 90 los bancos centrales de Ecuador, Venezuela y Guatemala tuvieron mujeres competentes como gobernadoras.

La inclusión de Irene a la Junta seguramente imprimirá un mayor dinamismo y frescura en las discusiones. Es importante para el equilibrio de criterios que Irene no procede del interior del banco como sus cuatro colegas.

Como, de acuerdo con la Ley del Banco de México, no existen funciones o áreas específicas de supervisión para los subgobernadores, se da una repartición informal con base en sus ventajas comparativas.

Así, los conocimientos de Irene serán útiles para el área del sistema de pagos y el análisis de las operaciones de gasto del gobierno.

La inclusión de Irene a la Junta es bienvenida por sus méritos profesionales y no por el absurdo de que “está ahí porque querían a una mujer”.

