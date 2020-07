Las mujeres debemos pensar seriamente en nuestro retiro, y recurrir a herramientas como el ahorro voluntario que ofrecen las cuentas de ahorro para el retiro, aprovechando que el rendimiento que ofrecen las afores se encuentra muy por encima que el que ofrece cualquier otro instrumento financiero.

Es fundamental recordar que, sin importar qué tanto las mujeres cambien de trabajo, o salgan y entren al trabajo formal remunerado, lo ahorrado en la cuenta individualizada siempre estará seguro y generando rendimiento. Incluso si no alcanzan a cotizar el número de semanas suficientes y no se alcanza una pensión, los recursos son de la trabajadora y no se pierden jamás. Es más, hasta es posible heredarlos a familiares.

Desfortunadamente las mujeres en sociedades tradicionales no piensan seriamente en la responsabilidad personal sobre el retiro, y consideran de manera preocupante, incluso más que los hombres, que un hijo o hija se encargará de proveerles de lo necesario durante la vejez. En este sentido, en la Encuesta Expectativas de los Jóvenes ante la Vejez del 2019, sólo 24% de las mujeres menores de 40 años cree que podrán mantenerse a sí mismas durante el retiro, mientras que el porcentaje de hombres que lo piensa es mayor en 11 puntos porcentuales.

Los cuidados que la mujeres deben darse a si mismas no sólo se concentran en temas de salud, alimentación y realización familiar, también deben estar aparejados de cuidados para el futuro. Las mujeres estamos acostumbradas a cuidar de todos, menos de nosotras, hoy es el momento de decidir cómo queremos vivir el retiro, conscientes de que también puede ser una gran etapa de la vida.

Entre más pronto empecemos a responsabilizarnos sobre el tema de la vejez y aportemos a nuestro ahorro, las perspectivas para el futuro serán mejores.