Tomo este título de Elena Garro y lo aplico a México. Los días no tienen orden, a veces se suceden cuatro lunes seguidos o dos jueves, cada día tiene un color y algunos poseen trenzas negras. Pero a veces, como en la película El día de la marmota (Groundhog Day, Harold Ramis 1993), un día se repite: el mismo inicio militar, el mismo “ánimo”, los chistes de ayer, la desinformación y las anécdotas cansinas que se vuelven a decir con las mismas sonrisas burlonas e iguales ataques. México está atrapado en el 1 de diciembre de 2018 tal vez sin esperanza de avanzar hacia el futuro, pero con el riesgo de que comience a retroceder en el tiempo, pero ¿volveremos al futuro?

En el territorio de Don Flor, el Domingo es rojo y tiene pintada en la puerta la palabra lujuria y, más abajo, largueza. En el otro país del otro Don Flor cualquier día puede perder su color original y teñirse de rojo sin que alguien se extrañe. No es raro que se den más de 100 muertes violentas en un día, diez feminicidios o que se convierta en el país de la OCDE con el mayor exceso de muertes (50% de muertes de más) seguramente por el mal manejo de la pandemia y el descuido de las otras enfermedades, por ejemplo, la diabetes. La vida en este terruño es tan leve.

Pero ¿cómo es que puede haber muertes de más? ¿Acaso la OCDE con toda su seriedad se acerca al universo de Garro o de Ibargüengoitia en el que todo es absurdo, a veces hasta convertirse en burla? Son las niñas y jóvenes que debían regresar a casa y cenar y soñar, los hombres que regresaban o hacían un trabajo y dejaron un hueco en el mundo, las mujeres que debían salir a hacer sus cosas; cosas que ya nadie sabrá cómo las realizaban. Las “muertes de más” no existen, existen los culpables, los irresponsables, los negligentes y los mentirosos. Y en el domingo rojo que se repite del segundo Don Flor los hay en abundancia.

En la tierra del primer Don Flor, Eva y Leli no tenían miedo de que “nuestro Señor Jesucristo” les secará los ojos por mirar lo que no debían; en la tierra del otro Don Flor, Milo y Santi tampoco tenían miedo porque “nuestro Señor Jesucristo” no podía saber todo. Así, uno se fue a cenar con amigos y otro se fue a casar, pero el señor de Palacio, que se siente nuestro “Señor Jesucristo”, no puede aguantar “extravagancias”, se tiene que actuar con discreción porque esa es la marca de la casa: parecer que se vive en la justa medianía. Frase juarista irrevocable (recuérdese que en el mundo de este otro Don Flor todas las frases son de Juárez, incluso las que dicen que dijo Morelos o la célebre “time is money”). Si se actúa con discreción se puede quedar impune o hacer celebraciones ostentosas. Si no se atiende esta discreción se puede terminar en la cárcel o en el desempleo. El único que puede presumir su dinero y sus casas es el señor de la electricidad y de los sistemas caídos. El problema no es hacer las cosas fuera de la ley sino ser descubierto.

Dice Garro que a veces se ausentaban los días porque la semana se había ido a la Feria de Teloloapan y entonces el primer Don Flor se quedaba en el centro de los días ausentes. El segundo Don Flor deja los días y se marcha más lejos de Teloloapan, hasta New York, para hablar del agua tibia y el hilo negro, descubrimientos que le permitirá caminar aclamado por sus seguidores mientras se anuncia que el precio de las cosas está subiendo, pero eso no les importa a los adoradores. Nadie lo cuestiona de frente por eso. Ya se sabe que puede hacer sangrar a fuerza de chicotazos a un lunes o a un jueves.

El primer Don Flor veía los placeres dibujados en los petates, escuchaba los quejidos en cuartos vacíos porque estaban untados en las paredes que olían a mugre y abandono. El segundo Don Flor no oye ni ve nada que él no diga, ni los placeres del crimen organizado festejando su fiesta ni los quejidos de las víctimas, de los padres de hijos sin medicamentos.

¡Qué semana! Llena de colores que se vuelven rojos, de castigos por indiscreción, de precios elevados y de propuestas que no lo son.

Este otro Don Flor dice que es feliz, pero recordemos una frase de Jardiel Poncela (¿de quién?, bueno, ¿quién cita a Jardiel Poncela a estas alturas del siglo XXI?): hay dos formas de lograr la felicidad: una es hacerse el idiota; la otra, serlo. Ustedes escojan.