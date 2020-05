Mucho menos preparados

Estados Unidos y otros países están implementando ya una reapertura parcial de sus economías. La decisión ha sido controvertida ante el temor natural del regreso de una “segunda ola” de nuevos contagios del Covid-19 como al parecer ha sucedido en otros países. Sin embargo, el no decidir esta reactivación parcial podría tener consecuencias severas en las economías pudiendo ocasionar daños irreversibles.

Personalmente, creo que no es una mala decisión, puesto que la reapertura se hace ahora con mayor conocimiento y preparación. Para entenderlo de manera más fácil imagine usted que de repente se ve atacado por un individuo de tremenda corpulencia que, además, lo ataca de manera desprevenida, de espaldas y usted no tiene la menor idea como defenderse.

El resultado, termina siendo para usted verdaderamente muy malo (así fue el primer ataque del Covid-19). Tiempo después, decide enfrentar de nuevo al mismo atacante. Pero ahora es diferente, ya no lo tomará por sorpresa, ya no vendrá por la espalda y además usted ha podido tomar y practicar defensa personal.

Posiblemente reciba algunos buenos golpes, pero de ninguna manera tendrá el mismo resultado que la primera vez, todo esto mientras se sigue preparando (la vacuna del Covid-19) pues en la batalla final usted ganara. Así es como veo yo la reapertura que están comenzando varios países desde hace algunos días.

Países mucho mejor preparados, con muchas medidas de cuidado, contención y mayor monitoreo. Se trata de una acción “salomónica”. No es todo o nada, no es cierre total indefinido, ni apertura total, es una estrategia de regreso en la que estoy seguro el mundo será ganador.

Medidas graduales

Recordemos cómo funciona la apertura gradual en varios países:

• EU: 14 días de reducción de contagios antes de reactivación

• EU: Regreso de demanda hospitalaria a la normalidad

• EU: Evitar congregaciones de más de 50 personas

• Europa: Salidas por tiempo limitado

• Europa: Aperturas de tiendas a 30%

• Europa: Distanciamiento en meses de restaurantes y lugares públicos

• Asia: Uso obligatorio de uso de mascarillas

• Asia: Continúan controles de temperatura

• Etc; etc; etc.

Como puede darse cuenta, el contexto es completamente diferente a “la primera pelea”.