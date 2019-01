El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido criticado por no haber ido a la reunión anual del Foro Económico Mundial que recién se realizó en Davos (Suiza), en donde, según ellos, podría haberse reunido con las personas más influyentes del mundo para tratar de convencerlos de que México sigue siendo un destino seguro para las inversiones.

A la reunión, que se lleva a cabo desde 1988, asisten, como lo presume el Foro: “Los jefes y funcionarios de más de 100 gobiernos, altos ejecutivos de las 1,000 compañías más importantes del mundo, líderes de organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales relevantes, los líderes culturales, sociales y de pensamiento más destacados”.

Sin embargo, este año no fueron muchos cuyo poder e influencia son determinantes global o regionalmente. Precisamente, aquellos con quien Andrés Manuel podría haber platicado de haber ido a Davos.

Tratándose del G20, que reúne a la Unión Europea y a 19 de las economías más importantes del mundo que producen 66% del Producto Interno Bruto mundial, no asistieron los gobernantes de Arabia Saudita, Argentina, Australia, Canadá, China, Corea, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, México, el Reino Unido, Rusia y Turquía: 14 de los 20 decidieron quedarse en casa.

De los 10 que encabezan la lista de multimillonarios (billionaires) de la revista Forbes, estuvieron ausentes Jeff Bezoz (primero en la lista), Warren Buffet (3), Bernard Arnault (4), Mark Zuckerberg (5), Amancio Ortega (6), Carlos Slim (7), Charles y David Koch (8) y Larry Ellison (10). Sólo Bill Gates, el número dos de la lista, estuvo ahí, motivado principalmente por asuntos de su fundación caritativa.

De los 20 individuos más poderosos del planeta, sólo asistieron cuatro de la lista anual de Forbes: la debilitada canciller alemana Angela Merkel, Bill Gates, el presidente del Banco Central Europeo Mario Draghi y el director general de JPMorgan Chase, Jamie Dimon.

¿Y qué gobernantes de los 36 países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos estuvieron en Davos? Sólo 11: los de Austria, Alemania, España, Holanda, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda y Suiza.

Todo lo anterior no significa que no hubiera gente muy importante en Davos la semana pasada. La hubo, pero destaca que no estuvieran ahí 14 de los gobernantes de las 20 principales economías, nueve de los 10 individuos más ricos del planeta, y 25 de los gobernantes de los países miembros de la OCDE.

En resumen, al igual que AMLO, muchos jefes de gobierno y poderosos se abstuvieron de ir a Davos este año. Tal vez porque en la era de Trump cada vez son más los que piensan que eventos como el de Davos fuera de reunir a los ricos y poderosos del mundo, poco contribuyen a resolver los problemas, nuevos y añejos, que cada país enfrenta. Tal vez porque en esta era de comunicaciones instantáneas es absurdo viajar a algún lugar del mundo, en este caso a los Alpes suizos, sólo para escuchar a un conferencista cuya voz e imagen están transmitiéndose simultáneamente a un público que alrededor del planeta está viéndolo en su gadget preferido.

La reunión anual de Davos podría ser irrelevante si el año entrante tampoco llegan los pesos pesados del poder.

Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

Instagram: ruizhealy

Sitio: ruizhealytimes.com