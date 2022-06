Con los precios al consumidor creciendo en Estados Unidos a su ritmo más rápido en cuatro décadas, la inflación se ha convertido en el tema de política económica más importante

WASHINGTON, DC – En respuesta al aumento de los precios, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha declarado en días pasados que luchar contra la inflación es su máxima prioridad económica. Promete que su administración continuará “haciendo todo lo posible para bajar los precios para el pueblo estadounidense”. Sin embargo, a pesar de tales declaraciones de compromiso, Biden se ha negado a levantar los aranceles de la administración Trump sobre los bienes importados de China.

Los precios al consumidor están creciendo a su ritmo más rápido en cuatro décadas. Solo en mayo, el Índice de Precios al Consumidor aumentó un 1%, situándose un 8.6% por encima de su nivel un año antes. Y el problema no es solo el aumento de los precios de los alimentos y la energía. Si bien la inflación subyacente, que excluye esos factores, no se está acelerando, está en un nivel alto y no está disminuyendo, lo que indica que la inflación está arraigada en toda la economía.

Al estimular la demanda de los consumidores muy por encima de la capacidad productiva de la economía, el paquete de estímulo de 1.9 billones de dólares de la administración Biden, aprobado en marzo del 2021, contribuyó al fuerte aumento de los precios al consumidor. Ahora, la tarea de llevar la economía de vuelta a un entorno de inflación baja y estable recae en gran medida en la Reserva Federal de Estados Unidos.

Biden ha hecho un esfuerzo notable para garantizar que las decisiones de la Fed sean independientes de la influencia política. Y después de ser demasiado lento para reconocer la magnitud del desafío de la inflación, en 2021, al menos ha adoptado la retórica apropiada por el momento. Pero dado que las herramientas del presidente para combatir la inflación son muy limitadas, ninguna opción debe quedar fuera de la mesa.

En un resumen de política del Instituto Peterson de Economía Internacional de marzo de 2022, los economistas Gary Clyde Hufbauer, Megan Hogan y Yilin Wang estimaron que eliminar los aranceles de la guerra comercial de Trump reduciría directamente la inflación del IPC en 0.3 puntos porcentuales. Y a medida que las corporaciones intentan competir en un contexto de precios internos y de importación más bajos, la reducción podría crecer hasta 1.3 puntos porcentuales a largo plazo.

Además, Hufbauer, Hogan y Wang encuentran que un paquete más amplio de políticas de liberalización comercial produciría un efecto aún mayor. Esbozan un plan que incluiría reducir los aranceles de Trump a China; exención de derechos sobre la madera canadiense; flexibilización de las normas que excluyen a los competidores extranjeros de las adquisiciones del gobierno de Estados Unidos; limitar los aranceles sobre una variedad de bienes; y ampliar el alcance de las importaciones libres de impuestos de los países en desarrollo. Este plan reduciría los aranceles, aranceles y cuotas sobre 610,500 millones de dólares de bienes importados, lo que reduciría la inflación del IPC en 0.5 puntos porcentuales directamente. A más largo plazo, la reducción podría ser de hasta dos puntos porcentuales.

Frente a una inflación del 8.6%, que puede no representar un pico, las reducciones en este rango pueden no parecer mucho. Pero como el hogar típico estadounidense gasta 460 por mes más que el año pasado para comprar los mismos bienes y servicios, todo ayuda. E incluso si la reducción de los aranceles de la guerra comercial no tuviera ningún efecto sobre la inflación, aún beneficiaría a la economía. El proteccionismo de Trump fue un fracaso en sus propios términos: redujo, en lugar de aumentar, el empleo manufacturero.

En un documento de trabajo de diciembre de 2021 que estudia los aumentos de aranceles de Estados Unidos en 2018-19, Aaron Flaaen y Justin Pierce estiman que cambiar una industria nacional de una exposición relativamente leve a los aranceles (en el percentil 25) a una exposición relativamente alta (en el percentil 75) era asociado con una reducción del 2.7% en el empleo manufacturero. Cualquier beneficio de la protección de las importaciones se vio eclipsado por el aumento de los costos de los insumos para los productores nacionales y los costos de empleo derivados de las represalias de otros países.

La Casa Blanca lleva meses considerando levantar los aranceles de Trump, pero se ha negado a actuar. Las relaciones entre Estados Unidos y China son cada vez más antagónicas, y es probable que la administración se muestre reacia a reducir la tensión de manera unilateral. Biden también puede estar preocupado por el debilitamiento de su apoyo entre los sindicatos (que tiende a favorecer las medidas proteccionistas).

Pero si Biden todavía se deja influir por estas consideraciones, entonces, de hecho, no ha hecho de la lucha contra la inflación su “máxima prioridad económica”. La Casa Blanca necesita señalar que comprende la gravedad del problema. Eso significa ir más allá de la retórica y los ataques demagógicos a la supuesta especulación de las refinerías de petróleo nacionales. Significa que otras prioridades importantes deberán quedar en segundo lugar.

Sin duda, las preocupaciones sobre China son legítimas. Pero el régimen tarifario actual tiene que desaparecer. El proteccionismo que perjudica a las empresas estadounidenses y eleva los precios para los consumidores es ineficaz y dañino. En cambio, la administración debería centrar sus esfuerzos en detener la transferencia forzada de tecnología de las empresas estadounidenses, liderar un esfuerzo multilateral serio para obligar a China a cumplir con las leyes y normas internacionales y tomar medidas adicionales para establecer el liderazgo económico estadounidense en la región del Pacífico. Y debería aumentar el apoyo a la investigación básica, para que Estados Unidos pueda continuar innovando más que China.

Biden aún tiene que cumplir su promesa de “hacer todo lo posible para bajar los precios”. Reducir los aranceles es una fruta madura. Escoja, señor presidente.

