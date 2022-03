¿Cuál es la razón por la que el Gobierno mexicano no ha querido extender la vacunación antiCovid a niños con edades de 5 a 12 años? No está muy clara. En la Secretaría de Salud aducen que no es tan conveniente considerando que a esa edad los niños contagiados están en bajo riesgo de agravarse. Sin embargo las autoridades ignoran en este caso el riesgo de contagio que se sigue extendiendo mientras permanezca esa proporción de población sin vacunar. Y también ignoran que ha habido unas mil muertes de niños pequeños por Covid en México, conforme datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México.

En el rango de 5 a 11 años de edad hay en México alrededor de 15 millones de niños. Y si pensamos mal, la razón para no vacunarlos podría ser más bien económica. ¿Querrán ahorrarse lo de las inmunizaciones de los más pequeños o quizá conseguirlas a mejor precio?

Los funcionarios de Hacienda y Salud podrían estar esperando a que salga la versión autorizada de Moderna porque así Pfizer teniendo competencia seguramente accederá a reducir su precio. Y en efecto, conforme científicos que le comentaron a New York Times ayer, en breve Moderna podría recibir la autorización de FDA para sacar al mercado una versión para los de 6 a 11 años de edad.

El titular de la Secretaría de Salud (SS) Jorge Alcocer dijo en octubre que él no aplicará la vacuna anticovid a sus nietos. Y aquella vez lo dijo justamente cuando la FDA recién había autorizado la vacuna de Pfizer-BioNTech para niños de 5 a 11 años de edad.

Hasta hoy, sólo esa versión de Pfizer-BioNTech ha sido autorizada para infantes, pero si la expectativa es que en breve se sumará la vacuna de Moderna e incluso hay científicos que hablan de que esta versión podría generar una respuesta inmune más robusta que la lograda con las vacunas de Pfizer. Lo que pasa con es que Pfizer prefirió en este caso irse con dosis bastante bajas para ese rango de edad y está requiriendo más refuerzos.

Hasta ahora la vacuna contra Covid en México se está aplicando a partir de los 14 años. En SS tardaron varios meses en aceptarla. Primero aceptaron aplicarla solamente a los mayores de 17, luego le bajaron a mayores de 15 y más recientemente aceptaron aplicarla a los de 14 y 13 años de edad. Esto, empujados en parte por los amparos acumulados que le fueron dando la razón a los padres que exigían la inmunización para sus pequeños.

El rango donde ahora están inamovibles las autoridades en México es en no aceptar el plan de vacunación Covid para los de 5 a 12 años de edad, y es donde ahora también hay amparos, pero en este caso con todo y la orden del juez, no logran que los funcionarios les apliquen la inmunización.

Y es que ahora la cosa es diferente. El punto está en que el regulador sanitario Cofepris está cayendo en omisión; a diferencia de la versión de 12 a 15 que sí aprobó ágilmente enseguida de que la FDA lo había hecho, ahora Cofepris no se ha querido pronunciar ni a favor ni en contra de la inmunización pandémica para menores de 11 años hacia abajo. A final de cuentas no la ha querido autorizar; parece que Alejandro Svarch y su gente decidió en este caso alinearse con la Secretaría de Salud, y eso ha sido factor para que los amparos de los jueces que ordenan vacunar al menor, hoy no se estén ejecutando.

Los funcionarios en la Secretaría de Marina donde vacunan a menores en situación vulnerable no quieren vacunar a los amparados, y aceptan que están en desacato pero no hay forma de que pongan la vacuna a los amparados de 5 a 12.

Zoé presenta galimatías del nuevo IMSS Bienestar

Ahora que Zoé Robledo, director general del IMSS, explicó paso a paso lo que dijo será la federalización de la salud en el país con el IMSS Bienestar a su cargo, una se queda pensando:

¿Cómo es que el IMSS -que funciona bajo cuotas de trabajadores y patrones- ahora se hará cargo también de cubrir la salud de los no derechohabientes?

¿Será ahora el IMSS -y ya no el Insabi- el que celebre acuerdos de coordinación con los Estados, para centralizar los recursos del sistema de salud? ¿El IMSS intervendrá en operaciones administrativas y cuestiones de presupuesto estatal para salud? ¿Bajo qué norma todo eso será factible?

Que el 1 de abril arrancarán el programa en Nayarit. Por más que lo explican realmente parece un galimatías; no se entiende bien cómo le harán...

maribel.coronel@eleconomista.mx

