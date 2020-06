“Lo que no mata, fortalece”

YA VIENE LA “V”…

Un muy querido amigo y entrenado, Juan Carlos Girón (“Coach”), me repetía una y otra vez luego de varias horas de nadar, andar en bici y correr (triatlón) que lo que no mataba, fortalecía. Es lo que percibo luego del encierro por el Covid-19. Los participantes del mercado se preguntan si la economía de EU se recuperará en forma de “V” (muy fuerte); En forma de “W” (con una caída antes de seguir recuperando); En forma de “U” (gradual); o en forma de “L”(lenta). No existe una referencia histórica para poderlo predecir. Sin embargo, lo que estamos viendo con las primeras semanas de la apertura mundial después del encierro por la pandemia del Covid-19 son fuertes datos de consumo y aumentos en ahorros e ingresos sin precedente a pesar de la recesión gracias a los estímulos económicos que está llevando a cabo el gobierno de EU.

NIVELES DE INGRESO Y AHORRO RÉCORD A PESAR DE LA CRISIS

En el país del norte, el consumidor representa 70% del PIB y será lo que los llevará a salir. Eso significa que la salud del consumidor debe ser un punto clave para evaluar qué tipo de “rebote económico” que vendrá. No obstante, ha habido varios signos alentadores de que la actividad del consumidor no está dominada por los temores del coronavirus, como la venta de boletos de Disneyland en Shanghái y las reservas de Carnival Cruise que aumentaron un 600% para su reapertura. Pero las señales más alentadoras son lo que ha estado ganando el consumidor y cuánto ha ahorrado durante el bloqueo. Según la Oficina de Análisis Económico de EU, el ingreso personal aumentó en $ 1.97 billones (10.5%) en abril, mientras que el ingreso personal disponible aumentó $2.13 billones (12.9 por ciento). ¡Increíble! Muchas personas han estado ganando más mientras estaban desempleadas que cuando trabajaban, algo que nunca se había visto durante una recesión. Además, con el encierro, no ha habido ningún lugar para gastar el dinero, han ahorrado mucho (no usaron autos, no salieron a comer, no salieron a divertirse, etc.). Esto ha llevado a otra cifra sorprendente sin precedentes: una tasa de ahorro de 33.0 por ciento.

ADEMÁS… CON MUCHAS GANAS DE GASTAR

Al salir de una recesión, la demanda generalmente se reduce debido a que las personas no tienen tanto dinero; Esto es exactamente lo contrario a la situación actual, ya que las personas salen de una recesión con más dinero del que tenían antes de que golpeara. Se esperaba que la tasa de ahorro hubiera aumentado de 8.0% que era anteriormente, pero un aumento de cuatro veces más es extraordinario. Los pesimistas dirían que esto se debe más a la incertidumbre en torno a las ganancias futuras y esta alta tasa de ahorro se mantendrá incluso cuando las cosas vuelvan a abrir. Pero en SNX somos de la idea que el consumidor ha sido forzado a no gastar mientras gana más dinero de lo normal y tiene hoy dinero y muchas ganas para gastar. Con el potencial de gasto en la puerta, estímulos que se mantendrán, la posibilidad de una recuperación en “V” (fuerte) es muy alta, lo que deberá seguir favoreciendo al mercado accionario de EU. La pregunta es ¿esperar a que esto se confirme o aprovechar la oportunidad hoy?

