Hace seis años, Chiapas dio 1 millón de votos a Enrique Peña Nieto. Ahora, endeble en todo el sureste, el PRI necesita los votos del Partido Verde. Para Pepe Meade, sin duda, pero también para no ceder la gubernatura a Morena.

Una rebelión de las bases pevemistas ha frenado la intentona de hacer “candidato de unidad” al senador Roberto Albores Gleason. Tal insubordinación no pudo ocurrir sin el beneplácito del gobernador Manuel Velasco Coello, quien sibilinamente maniobraría para controlar la sucesión, al margen de cualquier indicación del centro.

Sin Miguel Ángel Osorio Chong en el Palacio de Cobián, Velasco Coello dejó evidencia de que su interlocución con la dirigencia nacional del PRI, que encabeza Enrique Ochoa Reza, prácticamente es inexistente.

A nivel local, están los partidos Mover a Chiapas y Chiapas Unido, que obedecen los designios de Velasco Coello. Adicionalmente, el mandatario chiapaneco mantiene una marcada influencia sobre las dirigencias locales del PAN y el PRD. Con Morena, también tiene un vínculo relevante: su abuelo, Fernando Coello, ha construido una sólida conexión con Andrés Manuel López Obrador.

Este cruce de relaciones interpartidistas está detrás del frustrado dedazo cuyo beneficiario era el senador Albores Gleason. Ahora, una consulta a la base o una encuesta podrían definir al candidato de la coalición que involucra al PRI, al PVEM y Nueva Alianza.

Velasco Coello también tiene interlocución con las cúpulas del PRD y del PAN, en específico con Santiago Creel, quien ha abierto las puertas del frente opositor al líder local por el Partido Verde, Eduardo Ramírez Aguilar.

La ruptura entre el PRI y el PVEM parece inevitable. Y ante el encono entre Roberto Albores y Eduardo Ramírez Aguilar hay quienes se pronuncian por construir una “tercera vía”. Las opciones serían el senador Luis Armando Melgar, el diputado local Willie Ochoa y Fernando Castellanos, alcalde de Tuxtla Gutiérrez. Ninguno de ellos tendría el aval del mandatario chiapaneco.

Las encuestas marcan claramente que el puntero en la carrera por la gubernatura de Chiapas es el magistrado Rutilio Escandón, quien preside el Tribunal Superior de Justicia. Ramírez Aguilar podría ir como candidato de un frente opositor si mantiene su decisión de dejar las filas del PVEM. Y José Antonio Aguilar Bodegas quedaría marginado de la contienda.

EFECTOS SECUNDARIOS

CONTRADICCIONES. El secretario de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, afirmó que el aumento a las tarifas de uso del aeropuerto en ambas terminales del AICM se debía a su saturación y que por consecuencia requiere una inversión considerable en infraestructura, especialmente en tecnología de navegación. Sin embargo, los recursos que genera el aeródromo por concepto de Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) no están relacionados con el cobro de los servicios de aeronavegación que prestan los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano . Además, fuentes del sector señalan que los ingresos por derechos que pagan las aerolíneas por volar en México no se han reinvertido en tecnología para mejorar los equipos en el AICM. En este sentido es importante destacar que el año pasado la IATA calificó al AICM como “limitado por una infraestructura obsoleta”. Por eso el cobro de la TUA se utiliza como una herramienta de recaudación y no una oportunidad para reinvertir en infraestructura y mejorar el aeropuerto. Al final, los pasajeros son los que pagan el plato caro y padecen los servicios e instalaciones deficientes.

MUTISMOS. El primer mes de las precampañas se cumplió hace 10 días y los observadores nacionales e internacionales que monitorean las presidenciales en México se quedaron en espera de que los medios informativos —salvo El Economista— divulgaran la primera fotografía de la contienda. Entre los dirigentes partidistas, la cúpula gubernamental y algunos tomadores de decisión ha circulado información que pone al frente a Morena, con una ventaja sobre las otras formaciones partidistas. Los independientes concentrarían hasta 15%, de las intenciones de voto.

AJUSTADOS. La reforma fiscal en Estados Unidos y, sobre todo, la renegociación del TLC son las dos principales amenazas que enfrenta la economía mexicana. La indefinición de los candidatos presidenciales en estos rubros es notable, y contrasta con las discusiones que en otros contextos actualmente se están multiplicando. El esfuerzo y compromiso gubernamental para ajustar gastos y reducir su deuda es una de las medidas que se ventilan, además fortalecer las finanzas públicas a través de inversiones de largo plazo por medio de impuestos más competitivos a los productores. Y también, mejorar la recaudación de impuestos. ¿Las campañas traerán una propuesta de IVA generalizado? Lo único cierto es que México necesitará robustecer su economía frente a las diversas amenazas internacionales. Y la única manera será utilizando esquemas que permitan que el Estado tenga una mayor fortaleza interna para no depender de la volatilidad exterior.

PRIORIDADES. El Día Internacional para la Protección de los Datos Personales cobró en México una peculiar importancia por la temática seleccionada: los “datos sensibles” que son aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave. Y es que durante las campañas, encuestadores y operadores partidistas levantan encuestas y padrones en los que además de las opiniones políticas, recogen otros datos personales cuya protección no garantizan.