Cuando Donald Trump despertó en la Casa Blanca, la posverdad ya existía en México; cuando la prensa mexicana despertó en noviembre de 1993 (nacimiento del diario Reforma) de una larga, pero larguísima noche, la pesadilla de las fake news no se disipó del ecosistema mediático.

El presidente del PRI, Enrique Ochoa, podría estar metiendo al presidente Peña en un problema diplomático al revestir una fake news con el cliché cool del momento: los malvados rusos buscan ayudar a López Obrador en las elecciones presidenciales de julio.

“Los focos rojos están prendidos y hay que exigir que se revise y se sancione, porque nuestra Constitución establece que está prohibida la intervención de países o personas extranjeras sobre las decisiones políticas de México. Es un principio fundamental de soberanía”, reveló Ochoa a través de un comunicado.

Es sencillo “exigir”, como escribe Ochoa, pero también es exigible la demostración de afirmaciones que se hacen bajo la estela de las fake news.

Del cuerpo diplomático mexicano escucho voces críticas en contra de Ochoa por su juicio ramplón con el que (me comentan un par de funcionarios que me piden el anonimato) podría generar alteraciones en la relación bilateral entre México y Rusia.

La injerencia rusa en las elecciones presidenciales no es viable por tres razones:

Uno: Rusia no tiene intereses geopolíticos en México. Los círculos concéntricos bajo la estrategia geopolítica del presidente ruso no alcanzan a cruzar nuestra frontera norte. Se quedan en Washington, la OTAN y la Unión Europea.

Dos: el presidente Peña Nieto no tiene problemas diplomáticos con Rusia. Por el contrario, su acercamiento actual a Moscú es mucho más estrecho que los que tuvo Calderón o Fox. Un par de meses atrás, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, viajó a Moscú para tratar temas comerciales. Algo más, durante su reciente discurso que presentó en la Reunión de Embajadores y Cónsules, donde confirmó que la relación con Estados Unidos se está redefiniendo, mencionó a Rusia como un país con el que se trata de diversificar la relación comercial.

Tres: Si se piensa que Putin es un personaje omnipresente y omnipotente, entonces podemos deducir que Trump también votará en las urnas el próximo 1 de julio. Revivirá el viejo mito nacido en los pozos ideológicos de la siempre vieja izquierda mexicana para quien Estados Unidos impone a su candidato.

En la hermenéutica de la política y de los medios de comunicación mexicanos, se distingue un rasgo inmutable, su etnocentrismo supino. Por ejemplo, el artículo escrito por Frida Ghitis en el diario The Washington Post (“A Mexican presidential candidate is getting an unexpected boost from Trump and Putin”), el pasado 11 de enero, fue tomado como bandera por Ochoa y varios periodistas promotores para llegar a la siguiente conclusión: “El periódico The Washington Post asegura que las elecciones mexicanas sufrirán una injerencia rusa”.

Así son los silogismos fake de nuestras clases política y mediática.