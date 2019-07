Cantada la derrota de los inconformes policías federales, porque ya tienen encima todo el Poder del Estado y, sobre todo, porque su fracaso fue dictado en el momento en que el Gobierno de la República ideó remover polvos de los lodos del 2006.

Cuando todo el aparato comunicacional del Gobierno se enfoca en responsabilizar al expresidente Felipe Calderón, el conflicto se traslada a otra arena, una arena para profesionales de la política, en la que los policías federales no llegan ni a aprendices.

Ignoramos si, como dicen, se haya involucrado el expresidente en el conflicto. Lo cierto es que en Palacio Nacional decidieron reeditar aquella confrontación de 2006, no podrá hacer nada. El Presidente López Obrador tiene total control de la situación. Hará lo que crea necesario.

Incorregible optimista, Alfonso Romo

El jefe de la oficina de la Presidencia Alfonso Romo, a pesar de las intrigas palaciegas en contra suya, intenta cumplir con el rol que se le asignó: puente de comunicación y diálogo con el sector empresarial.

Ha reconocido que, aunque no hay visos de ninguna recesión, los resultados del segundo semestre no serán todo lo positivos que deseaba el gobierno lopezobradorista, pero confía en que se recuperará al menos el ritmo del año pasado.

A pesar de los recientes, digamos incidentes de empresarios con el gobierno lopezobradorista, Romo insiste en que todo marcha en las relaciones entre IP y gobierno. Hasta dijo que en realidad sigue la "luna de miel", lo cual solamente prueba que es un incorregible optimista.

Migración: ¿y los migrantes mexicanos?

Esta mañana, de acuerdo con lo ofrecido por el Presidente, estará el canciller Marcelo Ebrard en la conferencia mañanera, para explicar todo lo relacionado con las acciones tomadas para cumplir con los compromisos migratorios contraídos con Washington.

Habrá de aclarar el canciller los cuestionamientos a la política de detención de migrantes que, se ha dicho se hacen en la persecución de los traficantes de personas, pero también habrá de aclarar qué haremos con los miles de migrantes ya estacionados en la frontera norte.

Sería interesante, empero, que junto con estos temas de coyuntura se le preguntara que gestiones se hacen para proteger los derechos de los migrantes mexicanos, algunos seguramente internados en esos horribles campamentos de la Patulla Fronteriza.

Notas en remolino

La vehemencia de la argumentación del titular de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Alfonso Durazo muestra las tensiones a que ha estado sometido en los pasados días... Muchos afirman, sin que los morenistas lo nieguen, que la transformación que postulan es en realidad algo así como el renacimiento del ogro filantrópico de los años setenta del siglo pasado. ¿Será?... En algunas de las futuras mañaneras alguien debería pedir una clara exposición sobre lo que se entiende por orden democrático, tan enfáticamente propuesto por el Ejecutivo Federal... Que la DEA investigue a Emilio Lozoya por presunto lavado de dinero sólo muestra el nivel de cooperación que, por ahora, tiene el gobierno de Washington con el gobierno mexicano... Explica la SCT de Javier Jiménez Espriú que se invertirán 500 millones de pesos este año para obras del tren México-Toluca, pero en CDMX. Lo que no dijeron es cómo le hacen para que no se pudra el resto de la obra de 30 mil millones de pesos mientras no se hace nada en los tramos faltantes... Por cierto, La SCT confirmó lo publicado por El Economista. El Aeropuerto de Santa Lucía se terminará hasta 2022... Quizá es tiempo que la Secretaría de Agricultura intervenga en apoyo de los productores de papaya porque Estados Unidos, para investigar presuntos brotes de salmonela, han cerrado la frontera a la papaya de México...