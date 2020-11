En enero Trump envío al Senado candidaturas para cubrir dos vacantes en la Fed: Christopher Wallery Judy Shelton.

La nominación de Waller está congelada pero seguramente Joe Biden la revivirá. Para Biden será crucial 2022, pues vencen los periodos de Powell y Clarida con lo que podrá proponer a sus sucesores para dirigir al Fed.

La esencia de un banco central independiente es separar las decisiones de política monetaria de la influencia política. No obstante, el proceso de nominación de los miembros de su máximo órgano de decisión no está exento de negociones de orden político. Tanto en el caso de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) como en el del Banco de México, el presidente nomina a un candidato para que sea ratificado por el Senado, esto per se ya es un proceso político. Por ejemplo, en México en 2006, el Senado rechazó a un candidato nominado para la Junta de Gobierno con excelentes credenciales técnicas, pero por revanchismo político del PRI no fue aprobado.

La Junta de Gobernadores de la Fed está compuesta por siete integrantes con periodos de 14 años. En la actualidad, tiene cinco miembros: el presidente, Jerome Powell (abogado) nominado en 2018, el vicepresidente Richard Clarida (economista) nombrado en 2018, Randall Quarles (abogado), ratificado en 2018, Michelle Bowman (abogada) designada en 2018 y ratificada en 2020 y Lael Brainard (economista) quien tomó posesión en 2014. Es decir, Donald Trump nominó y el Senado aprobó a cuatro de los cinco miembros actuales.

En enero de 2020 Trump envío al Senado candidaturas para cubrir las dos vacantes: Christopher Waller, director de investigación económica del Banco de la Reserva de St. Louis y Judy Shelton, integrante del Consejo de Asesores Económicos de la Presidencia y muy allegada a Trump.

Su nominación desde un inicio fue muy polémica y controvertida por sus puntos de vista. Ha sido una voz vehementemente crítica de la Fed, planteando que no debe tener el monopolio de la emisión. Es proponente de retornar al patrón oro, defensora del supply side economics, está en favor de desaparecer al seguro de depósitos bancarios y a propugnar por aumentos en las tasas de interés... hasta que para respaldar a Trump y tener mayores posibilidades para ser aprobada, dio un viraje y ahora aboga por tasas permanentemente bajas.

La semana pasada el Senado bloqueó su designación por 50 votos a 47, con varios republicanos votando en contra. Una de las razones principales es su cercanía política con el presidente Donald Trump y que acomoda sus puntos de vista a consideraciones políticas y no técnicas. La nominación de Waller está congelada pero seguramente Biden la revivirá. Para Joe Biden será crucial 2022, pues vencen los periodos de Powell y Clarida con lo que podrá proponer a sus sucesores para dirigir a la Reserva Federal de Estados Unidos.

En el Banco de México, a fin de año, se generará una vacante en la Junta de Gobierno. Sin entrar en la especulación de posibles nombres, será importante que López Obrador proponga una persona con un perfil técnico. Las tareas de la banca central se han tornado muy complejas con lo que se requiere un perfil amplio con experiencia no solo en política monetaria, sino en temas como la estabilidad financiera y aspectos operativos. Por su parte, será responsabilidad del Senado revisar al candidato o candidata con estricto apego legal.

La Ley del Banco de México es muy clara y no debe dar pie a “interpretaciones”. Y la decisión más importante será cuando termine al final de 2021 el periodo del actual gobernador.

