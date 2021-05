Los mexicanos estamos siendo espectadores de la pelea más importante de la historia. En una esquina, el Presidente López Obrador y los zombis de la llamada “cuarta transformación” y en la otra el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). ¿Qué es lo que está en juego? El futuro de la democracia mexicana.

Si bien nuestros órganos electorales han logrado ganar los primeros rounds, el titular del Poder Ejecutivo está convencido que él debe ser el vencedor.

Ejemplo de ello es la manera en la que respondió cuando el INE emitió las reglas para evitar que, tras las próximas elecciones, los partidos políticos puedan obtener una indebida sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados. Haciendo uso de su mañanera, el Presidente acusó a los órganos electorales de ser antidemocráticos y de tratar de imponer “candados” a su movimiento, cuando la realidad es que dichos lineamientos lo único que buscan es que el número de diputados de cada partido refleje el porcentaje de votación real obtenido en la contienda electoral por parte de la ciudadanía.

No olvidemos que hoy, inconstitucionalmente, los legisladores de Morena en la Cámara de Diputados tienen el doble de representación por encima del tope máximo que establece nuestra carta magna, y que, con su mayoría ilegal, han reformado leyes que lastiman fuertemente a nuestras instituciones y a nuestro país.

Estas presiones desde Palacio Nacional también tenían un objetivo, dejar firme la candidatura para gobernador de Guerrero del amigo del paisano Presidente. Pero hay que reconocer que el INE y el tribunal no bajaron la guardia y procedieron también a quitarle la candidatura al presunto violador Félix Salgado Macedonio. En consecuencia, Andrés Manuel volvió a contestar que era un “golpe a la democracia” e incluso amagó con presentar una reforma administrativa para desaparecer al árbitro electoral; misma que sería aprobada en un periodo extraordinario en el marco de esta Legislatura, algo que, cómo Diputada Federal, considero es otro atentado a la democracia mexicana.

Como lo suponíamos, ayer anunciaron que la hija de Salgado Macedonio ocupará su lugar en la boleta. Evelyn, mejor conocida como la “Juanita” de la 4T y este gobierno quieren desvirtuar la decisión de nuestras instituciones a través del nepotismo y el influyentísimo. Candidatear a una persona sin experiencia y sin legitimidad ante el pueblo de Guerrero nos deja ver que, en el caso de que gane, el Gobernador terminará siendo su padre y que ella, sabiendo la ventaja que tiene Morena en el Congreso Estatal, solicitará licencia al poco tiempo de su encargo.

Esto sería algo sumamente alarmante, ya que, como lo mencioné en mi columna pasada, ¡un presunto violador no puede ser Gobernador! Lo que México necesita son servidores públicos comprometidos con su gente, no “Juanitas” que tramposamente pretendan soslayar las decisiones de nuestros órganos electorales. Yo, no me puedo quedar de brazos cruzados, así que esta semana presentaré un exhorto ante la Comisión Permanente para que las autoridades y poderes públicos del Estado de Guerrero cumplan con el fallo del TEPJF, evitando así la colocación de candidatos patito con intereses particulares.

Nuestras instituciones siguen en la pelea, pero estoy segura que con el respaldo de todos los mexicanos, cuando suene el campanazo final el que resultará victorioso será México y nuestra democracia.

@PerezSoraya