Primero se dijo que Birmex sería quien se haría cargo de la distribución de medicamentos y demás insumos para la salud. Algo pasó que se desistió de esta opción. Luego se mencionó que lo podría hacer Diconsa, dado que tiene almacenes y experiencia en logística de reparto para sus tiendas, pero tampoco debió haber aceptado. Más tarde también se mencionó al Ejército.

La última opción vislumbrada es que sea el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), y su nuevo director recién llegado Zoé Robledo no podría negarse a esa encomienda, pues de hecho es una de las razones, sino que la principal al final, por las que Germán Martínez terminó tirando la toalla, dado que el escenario ya era insostenible, como bien claro lo puso en su carta de renuncia.

La situación es que le están pasando una papa ardiente al IMSS que le puede significar grandes riesgos en muchos sentidos. Es cierto que el IMSS tiene experiencia de toda la vida en comprar grandes volúmenes de medicamentos y de hecho era el que venía organizando las compras consolidadas cada año desde el 2012, pero eso no significa que tenga logística para el reparto en cientos de puntos en cada rincón del país.

Se trata de tener capacidad primero de recepción de miles y miles de cajas y empaques, pues se trata de millones de unidades; luego tener suficientes espacios apropiados para almacenarlos, gente para seleccionarlos y ubicar los cientos de puntos hacia donde deben dirigirse; y al final, como tal organizar toda la logística de camiones para trasladarlos a los cientos de puntos de entrega en cada uno de los hospitales y clínicas de las 22 entidades de la República participantes. Realmente no es enchílame otra, y no es gratuito que se haya desarrollado un fuerte sector especializad en realizar ese complejo reparto que por lo demás requiere condiciones garantizadas de cuidado extremo, higiene y en muchos casos cadena fría constante.

Si el IMSS se compromete a hacerlo le representará destinar recursos y esfuerzos para algo que no está en sus obligaciones, y para el sector patronal es un aspecto que ve venir y le preocupa sobremanera. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), particularmente su Comisión de Salud y Seguridad Social, presidida por Patrick Devlyn, está vislumbrando cómo hacérselo ver al nuevo director del IMSS, porque como aportantes de la cuota tripartita (el otro aportante es el trabajador derechohabiente) no están de acuerdo en que los recursos de esta institución se destinen a aspectos que no le corresponden como es el reparto de insumos al sector salud.

La actual administración sigue tratando de hilvanar el hilo negro de una compleja madeja y va que vuela hacia un verdadero caos en el sector salud para el segundo semestre.

Preocupa a academia de medicina recorte de becas a pasantes

Hay otro escándalo que aún está a tiempo de detenerse, pero depende de que las autoridades de Salud le expliquen bien a las autoridades hacendarias lo que significará.

Evidentemente a la SHCP no le ha quedado claro que los médicos de servicio social son fundamentales para el primer nivel de atención, y sobretodo en las zonas rurales, donde más carencias existen de servicios médicos. Y ello es claro porque es la hora en que no han desistido de la intención de reducir a la mitad las becas de pasantes que en los hechos ya trabajan como médicos y sólo les falta titularse.

La Academia Nacional de Medicina le envió al secretario Jorge Alcocer una carta manifestando su preocupación porque los pasantes cumplen una función que para sustituirla tendría que contratarse personal profesional para diversos turnos y en todos los días de la semana, es decir, que sería un costo mucho más alto que la beca dada a esos médicos, la cual es indispensable para sus traslados, alimentación y habitación.