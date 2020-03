“Una buena información es el mejor desinfectante”, escribe El Roto en su viñeta en El País de ayer. En medio de la confusión que genera la incertidumbre sobre el destino final que posiblemente tenga la pandemia, voces inteligentes como la del filósofo Byung-Chul Han frenan de alguna manera el acelerado paso del desasosiego.

“Los cierres de las fronteras son evidentemente una expresión desesperada de soberanía. Nos sentimos de vuelta en la época de la soberanía. El soberano es quien decide sobre el estado de excepción. Es soberano quien cierra fronteras” (El País, 22 de marzo). Para Byung-Chul Han Europa cierra fronteras “a lo loco” y “no sirve de nada”.

En su ensayo “Coronavirus y estado policial, la revolución viral”, Chul Han realiza un análisis comparativo sobre la forma en que Asia y Europa enfrentan el virus. Asia tiene mejor controlada la pandemia que Europa, escribe.

La hipótesis de Byung-Chul Han descansa en que “estados asiáticos como Japón, Corea, China, Hong Kong, Taiwán o Singapur tienen una mentalidad autoritaria, que les viene de su tradición cultural”.

El big data como armamento de defensa del virus. Los equipos de crisis asiáticos son conformados por virólogos, epidemiólogos y especialistas en macrodatos. “Los apologetas de la vigilancia digital proclamarían que el big data salva vidas humanas”.

En Corea del Sur aplicaciones de teléfonos celulares identifican las zonas con mayor densidad de infectados y en China “toda la infraestructura para la vigilancia digital ha resultado ser ahora sumamente eficaz para contener la epidemia. Cuando alguien sale de la estación de Pekín es captado automáticamente por una cámara que mide su temperatura corporal. Si la temperatura es preocupante todas las personas que iban sentadas en el mismo vagón reciben una notificación en sus teléfonos móviles”.

En América Latina las libres interpretaciones del coronavirus que hacen algunos de los presidentes terminan siendo un ejercicio de tropicalización de la pandemia: toque de queda. Lo han implementado Guatemala, El Salvador, Honduras, Chile, Nicaragua y Costa Rica.

Nayib Bukele, presidente tuitero de El Salvador, escribió ayer: “Algunos aún no se han dado cuenta, pero ya inició la Tercera Guerra Mundial”. La metáfora luciría en Netflix, pero la pandemia no usa ejércitos ni banderas; no es una misión colonialista de algún imperio. Es la información un eficaz desinfectante.

Aprovechando el miedo que genera la combinación de la pandemia con militares en las calles, el salvadoreño amenaza a legisladores: “Veo a diputados amenazando bloquear las medidas que estamos tomando”. ¿Volverá a llevar a militares al Congreso?

Alberto Fernández prefiere dejar la intimidación del toque de queda para otra ocasión. Apuesta por la información y el liderazgo. No se ruboriza al llamar “idiotas” a las personas que salen a las calles con fiebre. No esconde su molestia tras comprobar que 20,000 argentinos salieron del país un día después de que él avisara sobre el riesgo del coronavirus no hace más de dos semanas.

El presidente de Argentina ayer dejó ver un rasgo de solidaridad hacia los habitantes de las Islas Malvinas. Dejando a un lado el ángulo bélico con Reino Unido por la guerra durante la dictadura de Videla, Alberto Fernández ayer ofreció al gobernador de la isla alimentos, medicinas y pruebas médicas para el coronavirus.

La radiografía de los políticos latinoamericanos frente a la pandemia los retrata de cuerpo entero. Pocos son los que apuestan por la pedagogía política como sí lo está haciendo el argentino.

En México, el presidente López Obrador ha sido rebasado por la sociedad civil. No se ha dado cuenta de que sus mañaneras ya son secundarias frente a la pandemia.