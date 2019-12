Al grito de “corrupción” todo debe destruirse, y si alguien opina distinto es que seguramente se veía beneficiado por el régimen anterior. Dirían que fue el año de 99% de honestidad y 1% de capacidad, pero me parece que es exageradamente optimista.

Solía tener una cursi tradición al terminar cada año, le escribía una carta para despedirme. Hoy, ese ridículo ritual parece más que necesario pues estamos al frente de un intento por construir otra realidad.

Si nos compramos ese cuento que cobra vida gracias a la repetición, creeremos que tenemos un presidente que llegó al poder después de dos fraudes, que el Instituto Nacional Electoral (INE) no es un órgano que garantiza la democracia, que ésta nunca existió en México pero que por algún extraño milagro llegó en el 2018, pero no gracias al INE.

La historia del desabasto de gasolina la debemos recordar, según esta realidad alterna: como una avalancha de noticias falsas creadas por los neoliberales que no quieren el cambio, después como una estrategia del gobierno para acabar con el robo de combustible, y finalmente, aunque la secretaria de Energía aceptó que se trató de un error en su estrategia, lo agradecimos infinitamente, porque nunca antes habíamos sido testigos de tal grado de honestidad de una funcionaria pública.

El crecimiento económico no ha sido el prometido, pero eso no importa, porque los indicadores neoliberales no funcionan en este nuevo sistema que busca la redistribución del ingreso, por lo tanto, al diablo con los números oficiales, hay más empleo porque los jóvenes que son parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro deberían ser considerados como creación de nuevos empleos (no le hace que el empleo sea temporal y financiado con recursos públicos, y que ni siquiera sea empleo porque en realidad sólo están capacitándose).

Lo de Culiacán fue un acto heroico. Porque, aunque el Chapo se escapó dos veces, a este gobierno nadie se le escapa: si se les van es porque ellos así lo decidieron. No se confundan, no es que las fuerzas de seguridad hicieran un mal trabajo, o que el presidente haya informado tarde (muy tarde) y mal, en realidad lo que vimos fue a un patriota que puso la seguridad de la población por encima de las detenciones llamativas. (No, no cuenta que la estrategia mal ejecutada haya sido la que puso en peligro a la población en primer lugar).

