La democracia no puede existir sin la oposición. Aprendí esto cuando era una niña, hija de un venezolano en el exilio. Tiempos muy difíciles para el país de mi papá, durante la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez en los años 50. Conocí en mi casa, más que en la universidad o en mi trabajo periodístico, el valor de la diversidad, de la pluralidad, de pensar diferente (como diría Steve Jobs) y de respetar al otro por distinto que fuera. Pasaron los años y en muchos países las cosas fueron poco a poco cambiando.

En Cuba, por decir algo, la democracia no pudo madurar y desde hace 60 años no existe más que el pensamiento único, el partido oficial. No ha habido desde entonces elecciones libres y no existe en la práctica la oposición. Así de triste las cosas hasta el día de hoy. Para qué les hablo de la sufrida Venezuela, muy a menudo en manos de tiranos o genocidas, o la desvalida Nicaragua, de como quedó Bolivia después de Evo, o de la situación del Ecuador.

Sin embargo, en México, después de muchos años de esfuerzo, trabajo político y ciudadano, las cosas fueron cambiando y el partido hegemónico perdió por primera vez su mayoría en el Congreso, en las elecciones federales de 1997. A partir de ese momento se fue vigorizando como nunca antes la democracia y desde luego la oposición. Todo esto no era perfecto, pero sí mejor.

Han pasado desde entonces 23 años y a muchos, ante lo que sucede hoy, nos da mucho miedo que nuestra tan valorada democracia, con todo y sus debilidades e imperfecciones, no esté fortaleciéndose, sino que, por el contrario, se esté deteriorando. La culpa de esto, dicen algunos, no solo la tienen muchas de las acciones autoritarias del actual gobierno, ni un Estado de derecho que el populismo actual parece empeñado en desfigurar. No, la responsabilidad de todo esto, dicen, la tiene la actuación invisible o de plano inexistente de la oposición. ¿Será?

Yo me permito discrepar. En nuestro país, actualmente, hay muchos mexicanos y mexicanas que están haciendo cosas significativas, grandes o pequeñas, para vitaminar a la oposición, porque creemos firmemente que sin ella no habrá respeto a la ley, ni libertad ni democracia. En ocasiones parecería que es tal el desaliento de los demócratas ante las señales ominosas que día tras día recibimos, que no podemos ver el tesón y la energía de tanta gente que está luchando a brazo partido por que no se desmorone nuestro maltrecho país.

El descrédito de los partidos políticos (muchas veces ganado a pulso) no ayuda, la defenestración cotidiana de intelectuales, académicos y lideres de opinión tampoco, y repetir una y otra vez y hasta la saciedad y todas las mañanas que la oposición es nula, humillarla y burlarse de ella es casi el escenario perfecto para que el pensamiento único florezca.

Pero…todos los días, hay miles y miles de mexicanos, diría mejor millones, que desde sus pequeñas o importantes trincheras luchan o luchamos por un escenario para México más justo y mejor. Desde organizaciones sociales, partidos políticos renovados, medios de comunicación, escritores, periodistas, creadores, amas de casa, en la radio, en la tele, en redes sociales, youtuberos, influencers, tuiteros, desde instagram o desde el face, ahí estamos todos y todas, haciendo un trabajo hormiga que poco a poco va creciendo, calando y creando conciencia. Y también hay legisladores y empresarios honorables, campesinos, presidentes municipales, comunidades, grupos organizados y desorganizados, en fin, todavía quedan muchos ciudadanos valientes, soñadores, comprometidos que contra viento y marea nos atrevemos a decir que así no nos gusta y que no nos dejaremos intimidar o corromper.

Todas estas acciones, por modestos que sean hoy sus alcances, se irán sumando y tendrán un peso contra lo irracional, contra la ignorancia, contra la manipulación, contra lo injusto, contra lo ilegal y desde luego contra la polarización y el encono. No despreciemos estos esfuerzos. ¿Quién dijo que todo está perdido? Aún hay mucho camino que andar.