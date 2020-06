Este fin de semana un grupo de ciudadanos en distintos puntos del país decidieron manifestarse en contra del régimen del presidente López Obrador. La horca de Twitter, de inmediato juzgó a los manifestantes por hacerlo en vehículos. Como si tener un vehículo, el que fuera, porque los había de todo tipo, fuera sinónimo de opulencia per se. No hay objeto de lujo más engañabobos que un vehículo, porque ni siquiera es necesario que sea tuyo para apantallar. En fin, el uso del vehículo obedece a la pandemia y la necesidad de sana distancia, y si estas personas se hubieran manifestado a pie, habrían sido criticadas por su color de piel, ya pasó. Así funciona, y así ha funcionado, cuando quien se manifiesta lo hace a favor del ahora presidente o de cualquier otro: estaban los acarreados, los funcionarios de gobierno obligados a participar, los lonches, los 200 pesos, el transporte incluido, todo elemento para echar por la borda cualquier petición por legítima que fuera. Desestimar al otro, porque no estamos de acuerdo con lo que piensa, es deporte nacional.

Manifestarse es un lujo que puede darse quien tiene la capacidad y tiempo para organizarse, de organizar a los manifestantes, o en su caso más extremo, quien ya no tiene nada más que perder. En este último caso, pondrá el ejemplo de los padres de niños con cáncer. Quienes incluso en medio de la emergencia de salud, siguen al frente de su batalla que obtiene respiros momentáneos envueltos en discursos, paliativos de pocas semanas y al poco tiempo vuelve a chocar de golpe con la realidad, la falta de medicamentos para atender a sus hijos.

Con tantos frentes, un PRI quemado hasta las cenizas y hoy aliado del poder, un PAN que defiende ideas decimonónicas, y un PRD al que nada más le quedan fuerzas para observar como padre traicionado, las cuestionables andanzas de su hijo pródigo, cuesta trabajo imaginar a un contrapeso haga tambalear al poder, no para tirarlo, sino para hacerle entender que no es, ni debe ser todo poderoso, ni dueño de la verdad absoluta. No veo otro lugar en el que nazca ese espacio, que no sea en el de la lucha de las mujeres.

Las luchas de las mujeres son amplias y variadas, y su riqueza está en entender esas diferencias. Las metas, los conceptos y los caminos están en cambio constante, siempre preguntándose sobre otras formas de hacer las cosas. Conscientes de que el mundo en el que estamos, incluso la mirada a través de la cual nos vemos, se construyó desde los ojos del otro, siendo el otro, un hombre. México necesita de una voz que entienda nuestras diferencias, y a la vez encuentre un discurso de unidad, que tenga ideas más grandes que su propio ego, y que sueñe con país mejor que el que hemos visto en cualquier momento de nuestra historia, alguien con la vista hacia delante. ¿Quién podría ser esa mujer?