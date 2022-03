México ya no es un lugar seguro para sus periodistas, para que se den una idea, somos el país más peligroso para quienes ejercen esta profesión fuera de una zona de guerra. Sin duda, estamos viviendo un serio problema de agresiones a periodistas a lo largo y ancho de la república mexicana, tan sólo en lo que va de 2022 ya son 6 los asesinatos a integrantes de los medios de comunicación, y desde 2018, 47 periodistas han sido asesinados, según fuentes oficiales. Las cifras revelan una escalofriante realidad; según Reporteros Sin Fronteras, por tercer año consecutivo México ha sido el país más peligroso del mundo para los periodistas, y lo más delicado es que 95% de sus asesinatos siguen impunes.

Como dice nuestra querida paisana Georgina Trujillo, el Presidente cree que la realidad desaparece por el simple hecho de negarlo, y la estrategia ha sido precisamente esa, minimizar la situación para que quede en el olvido. Más los parlamentarios europeos no pudieron olvidar ni entrar en este esquizofrénico hábito de la negación, y en un acto de responsabilidad internacional aprobaron una resolución con 607 votos a favor, para pedirle a México que se garantice la protección y la creación de un entorno seguro para nuestros periodistas.

Pero cuando muchos creíamos que no podía haber una vergüenza mayor que un serio llamado internacional a quienes hoy gobiernan, sucedió algo aún peor: el llamativo comunicado presidencial. Si el mal era vergonzoso, la respuesta fue bestialmente abrumadora. ¿Qué estará pasando por la cabeza del canciller Marcelo Ebrard, quien evidentemente filtró su desmarque en la contestación oficial? ¿Tan mal está el gobierno que hasta el diputado Fernández Noroña se quejó en redes sociales de lo panfletario del comunicado?

Estoy convencida que, a tres años de un gobierno ausente, hay consecuencias igualmente devastadoras que la muerte de quienes ejercen la comunicación y que no se podrán revertir en el corto plazo: como la inexistente disposición para combatir la pandemia, como la falta de apoyos al sector productivo, como la desaparición de programas y proyectos sociales para sustituirlos por estrategias electoreras y como los proyectos de inversión de capricho que jamás serán una realidad.

Lo que sí se puede hacer en los años que restan de esta administración es aplicar una nueva política pública: la de “corregir”, y ese es mi llamado. Porque poner a México primero no significa doblegarse, poner a México en el centro de las decisiones del gobierno significa escuchar, incluir y accionar a todo el aparato gubernamental para proteger sin distinción a los ciudadanos, gobernar para todos y velar por nuestro bienestar y el de las familias mexicanas. Y en este sano ejercicio de autoevaluación también cabría reconocer la opinión que desde el extranjero se formula de nuestro país.

El día de ayer, mientras me preparaba para una reunión en el municipio de Zapata, Tabasco, desde el inigualable balcón del Usumacinta, tuve la desfortuna de estar a unos cuantos metros de donde se acribilló a balazos a una persona y otra resultó gravemente herida, y créanme, el sentimiento es único e irrepetible. No hace falta que más de 600 parlamentarios europeos nos digan que la política de seguridad nacional no marcha bien, conocemos nuestra situación y la vivimos todos los días; lo que desconocemos es cuándo veremos la luz al final del túnel.