Uno de los tópicos controversiales este 2020 es, sin duda, la quinta iteración de los protocolos y tecnologías utilizados en la transmisión de datos vía inalámbrica: el tan traído y llevado 5G. A estas alturas no veo necesario hablarles de la quema de antenas e infraestructura de redes celulares, de teorías conspiratorias acerca de sistemas inmunes debilitados, transmisión de virus a través del espectro electromagnético y hasta control mental. Si alguno de ustedes ha decidido creer en estas teorías, ciertamente yo no podré hacerles cambiar de opinión, ni es del interés de quien esto escribe.

De lo que hoy quiero hablarles es de cómo funciona la más reciente generación de dispositivos de transmisión de datos, y de los sorprendentes avances en todos los campos relacionados con ésta que hemos venido logrando desde que hace más de 40 años, en Tokio en 1979, se realizó la primera llamada de lo que hoy conocemos como 1G, la primera generación de teléfonos móviles que operaban en el espectro análogo. Esta primera generación, que operaba en el rango de los 800-900 Mhz, se caracterizaba por llamadas de mala calidad, nula seguridad en las comunicaciones y, en general, no era muy bueno el servicio. Entre 1980 y 1990 se creó la segunda generación de tecnología móvil, la que probablemente la mayoría de nosotros conocemos: 2G, la tecnología que convierte nuestras telecomunicaciones en digitales, añadiendo servicios como la voz digital, el roaming internacional y, desde luego, una de las más recientes versiones de la comunicación humana, hoy en día ubicua y apenas reconocida especialmente por el usuario común: los mensajes de texto. Estos pequeños textos de hasta 160 caracteres ( si no querías que te cobraran dos mensajes) se codificaban en 7 bits, por lo que el mensaje total apenas sobrepasaba el kylobit, por lo que las velocidades disponibles eran suficientes.

Esto continuó hasta la llegada del primer iPhone de Apple, que utilizaba la primer mejora sensible en las comunicaciones digitales, conocida como 2.5G, alcanzando la entonces increíble velocidad de 400 kbps en la modalidad EDGE, lo que permitió la llegada de los mensajes multimedia (MMS), el acceso a la Web y al correo electrónico, una gran variedad de juegos y hasta videoconferencias. Para la siguiente versión del smartphone más popular de la casa de Cupertino, el servicio GPRS había evolucionado hasta permitirnos alcanzar velocidades de hasta 2 Mbps, lo que permitía servicios de fax, geolocalización en tiempo real, videoconferencias de alta calidad, acceso a películas y, en general, a estar siempre conectados. En 2008 se sientan las bases de lo que será la 4G, una tecnología basada enteramente en el protocolo de Internet (IP) y el estándar LTE (Evolución a largo plazo) que básicamente nos permite utilizar grandes cantidades de datos a bajo costo, acceso a servicios de video on-demand, TV de alta definición, TV 3D, difusión de video en tiempo real, computación en la nube, los primeros pininos del IOT (Internet de las cosas)...

5G inició en 2015, y ya se han sentado las bases y se trabaja en las tecnologías que nos permitirán, teóricamente, al menos, alcanzar velocidades de banda muy ancha en los dispositivos móviles, disminuir la latencia de la conexión (el tiempo que transcurre entre el envío de un paquete de datos y la respuesta del mismo) hasta en un 90% -actualmente ronda los 50-60 milisegundos- lo que nos dará acceso finalmente a servicios como telemedicina, donde un doctor en un país puede operar un robot cirujano en tiempo real a miles de kilómetros, o los automóviles que se conducen a sí mismos, enormes avances en educación a distancia, y el tan traído y llevado Internet de las cosas, donde los dispositivos domésticos, vehículos y teléfonos móviles interactúan juntos en un mundo ultraconectado a velocidades que hoy en día apenas podemos atisbar, conectando a todos los habitantes de este pálido punto azul en una verdadera aldea global. Esto puede resultar intimidante para muchos, y para otros no puede ser desligado de la posibilidad de perder su libertad, identidad individual, privacidad, etc. Sin embargo, es un hecho que las comunicaciones móviles no van a detenerse en un futuro cercano, y los avances en las tecnologías para implementarlas seguirán siendo objeto de mistificaciones, leyendas urbanas y una terrible falta de comprensión por una buena parte de la población.

