En aquellos tiempos, dicho sea con todo respeto y toda proporción guardada, había escasez de peces y de panes, de ahí que fuera milagroso que tan poquitos alcanzaran para tantos; de la exigua bolsa de los apóstoles salieron bollos y sardinas en cantidad suficiente para la multitud, ya se ve que la voluntad del que las puede y un poco de organización de quienes lo requieren logran milagros; pero estos ya no son tiempos de portentos, pero bueno, algo podría hacerse.

Durante muchas décadas, la cultura nacional vivió a expensas de las becas, premios y alguna que otra prebenda, desde luego, aquello fue creando un mercado deforme, con severas distorsiones porque si bien es cierto que la cultura es un derecho humano y que es obligación del Estado garantizar el acceso de toda persona a sus beneficios, también lo es que se trata de un circuito industrial y comercial del que viven muchas familias. Los autores, los productores, los directores y actores, se fueron olvidando de que requerían la aceptación de los consumidores de cultura, que el escritor debía seducir a sus lectores y salir de la torre de marfil para experimentar la democrática práctica de cruzar la calle; frente a ellos, los que no tenían acceso a aquella tierra de leche y miel se han venido rompiendo el alma en ediciones particulares - independientes se hacen llamar heroicamente los autores sin editor, las editoriales sin distribuidor y los directores sin productor -, entre los unos y los otros había diferencias sustanciales, hoy esas diferencias están por desaparecer porque no habiendo apoyo para nadie el mundo de la cultura en México ha tenido que reinventarse. El concepto de la igualdad operó hacia la depauperación y no hacia la equidad.

Desde 2011 un apoyo fiscal, EFIARTE que agrupaba distintos rubros creativos, consistía en deducciones sobre ISR a las empresas que apoyaban proyectos culturales que concursaban para lograr el beneficio; el objetivo era transitar hacia productos que tuvieran aceptación entre el público y al mismo tiempo elevaran la calidad de la oferta cultural en muchos géneros y foros, soy testigo de proyectos fantásticos, algunos de ellos lograron su objetivo, otros se quedaron en el camino pero había esta intención de lograrlo, un esfuerzo importante. Hoy ese estímulo se ha vuelto la esfinge del enigma; dos elementos se conjugaron para hacerlo inaccesible, inexistente; la escasez de recursos con recortes y reducción como nunca se había visto en la cultura, sin apoyos directos, la presión sobre el estímulo aumenta pero ahí el creador se encuentra con otro personaje mitológico, quien quiera lograrlo deberá adentrarse en el laberinto de Asterión, el Minotauro, que goza de devorar productos nuevos, vencer no ya a la burocracias que a eso ya estábamos acostumbrados, sino a un sistema diseñado para perderse, para no encontrar la salida ni enfrentar al Minotauro. La enorme mayoría de los proyectos presentados a concurso no logran ni siquiera completar una carpeta con todos los elementos necesarios para comenzar el procedimiento. Ya me dirá el respetable, para acceder no al beneficio sino apenas al concurso, una pequeña editorial - independiente -, deberá contratar a un abogado que conozca las tripas del monstruo, es decir un especialista, también a un contador, posiblemente a un diseñador y desde luego, a un administrador y como diría mi sabia abuela, ya salió más caro el caldo que las albóndigas.

Yo supongo que si algo hubiera fallado en la multiplicación de los panes, no en quien los multiplicaba que en Él no podía encontrarse falla ni defecto, sino en los apóstoles que habían de repartir los beneficios - a Santiago se le perdió la bolsa, Pedro ya no supo quien había cenado y quién tenía hambre y Judas… Judas… bueno, ese ya se había comido la mitad de lo que debía repartir -, aún así aquella Iglesia primitiva no se habría quedado sin cenar, ya Jared hubiera corrido a casa de la tía por unos panes, Sarah habría mandado a sus hijos por unos odres de leche y Miqueas, que tenía lo suyo, habría hecho destazar y adobar dos piezas del aprisco, en fin, que nadie se deja morir de hambre; quienes hoy tienen, o tenemos, la necedad de querer vivir de la cultura y para la cultura tampoco; es notable la organización de clubes de lectura y la enorme diversidad de oferta educativa y capacitadora que se alcanza en las redes, se trata de estudios que eluden los reconocimientos oficiales porque ofrecen esparcimiento y formación cultural por sus contenidos y no por sus títulos y la gente reacciona positivamente porque lo que le interesa aprender y saber, no el papelito que les ofrezcan, la

certificación nace de la recomendación, el reconocimiento de públicos abiertos y las menciones en las redes que no solo sirven para destriparnos unos a otros; las editoriales y las productoras han cambiado sus estrategias de ventas y promoción, ahora son los autores los que están al frente de los encuentros con sus lectores, organizan seminarios en torno a su obra, hablan con los lectores y los actores ofrecen sus obras por vías digitales y se sirven de las redes como formas de producción; se ha creado un circulo virtuoso entre la sociedad organizada pero esto no sólo está siendo insuficiente sino que, además, tiene un efecto perverso.

Volvamos a la orilla del mar de Galilea, porque resulta que el Señor, conste que Él ha hecho todo cuanto puede y más de lo que cualquiera podría, está en su prédica y no alcanza a ver que los apóstoles se dieron cuenta que la enorme comunidad empieza a distribuir sus viandas y entonces deciden que ya no hace falta repartir lo que contienen los bolsos milagrosos y lo reparten entre ellos mismos, algunos guardias romanos que hacen la ronda para mantener el orden, el delegado romano que hace la tarea de espía aunque todos saben a qué se dedica y los amigos de Pedro que ponen las lanchas cuando al Señor y a los apóstoles se les ofrece, después de todo ya la comunidad se las apañó como pudo y a ellos nadie les va a pedir cuentas.

Nuestra parábola termina así, con que la Secretaría de Cultura ya encontró el modo de ahorrarse los apoyos delegando en la sociedad la responsabilidad que es suya, hay muestras evidentes de que los circuitos culturales se organizan porque no se van a dejar matar de bala perdida, pero que ente textos y pretextos, el daño ya está hecho, el retroceso y la pérdida de los beneficios que la cultura aporta a la sociedad; porque la cultura no es un lujo neoli, lejos de ello, tiene un efecto igualador, tiene un efecto de equilibrio para la salud mental general, es un remedio a la violencia y también un elemento para mejorar el sentido crítico y democrático de la población. Eso es justo lo que estamos perdiendo.

*El autor es Abogado y Escritor.

Twitter: @cesarbc70