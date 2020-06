“La celeridad para enterrar a los muertos es un ejemplo de la prisa de los tiempos actuales”

Arnoldo Kraus

Las pandemias marcan cambios rotundos en la cotidianidad de la sociedad, paradójicamente la historia nos sigue demostrando que estas ocurren de manera continua y como sociedad aún no logramos aprender a prepararnos para ello. Son las pandemias las que evidencian las crisis sociales, políticas y económicas y es en estos tiempos en los que se ponen en entredicho principios, valores, tradiciones y derechos. Por su parte el virus SARS-COV-2 que ocasiona la enfermedad por coronavirus o Covid-19, hasta el momento ha mostrado una tasa de mortalidad relativamente baja (10% de los contagios devienen en fallecimiento), sin embargo, las cifras son desmedidas gracias a la facilidad con la que se propicia el contagio, a mayor cantidad de personas contagiadas, mayor será la cantidad de fallecimientos.

México ha sido un país que ha fundado gran parte de su cultura en los tributos y el respeto que rinde a las personas fallecidas; sin embargo, esta crisis global nos ha exigido dejar de lado algunos preceptos culturales para el resguardo de la salud de la sociedad. Tomando esto en cuenta, vale la pena considerar ¿Por qué seguimos motivados a identificar y brindar una ceremonia fúnebre a quienes fallecen por Covid-19 si se sobrepone el bienestar de la mayoría? La dignidad humana es un concepto difícil de explicar si no se tiene a la mano un ejemplo de lo que no es, así que describir un ritual funerario digno puede llegar a ser un asunto complejo, pero sí nos queda claro que no tenerlo u ofrecerlo, puede llegar a ser indigno.

Acerca de la seguridad sanitaria, vale la pena mencionar que existen diversos protocolos para manejo y disposición final de los cadáveres a nivel internacional en los que se puede evidenciar variaciones según el impacto de la pandemia en la población, el avance en los estudios de la pervivencia del virus y los elementos culturales de cada país. El gobierno mexicano cuenta con los Lineamientos de Manejo General y masivo de Cadáveres por Covid-19 (SARS-COV-2) en México en cuyas primeras líneas se lee: “La muerte es una etapa natural del ciclo de la vida. Las condiciones en que se presenta determinan el impacto en los deudos, así como una serie de situaciones en torno a las cuales surgen dilemas en virtud de los valores que se involucran en dicho proceso, el choque cultural, la injerencia de la tecnología y la ciencia, la dimensión social de la muerte, y sobre todo el conjunto de derechos y deberes éticos y jurídicos que se enfrentan por tratarse de un hecho que se relaciona con individuos que son, ante todo, seres humanos”.

Sin el conocimiento de la historia natural de la enfermedad que permita determinar si los cadáveres son agentes transmisores del virus, la práctica de tradiciones fúnebres como las velaciones de los cuerpos, la reunión de los allegados para presentar condolencias por la pérdida de un familiar, representa un serio dilema; de un lado está el impulso de brindar un ultimo adiós a un ser querido que padeció la inclemencia de una enfermedad compleja y abrupta, y de otro lado esta la obligación social de cuidarme para cuidar a los demás, en palabras de Arnoldo Kraus “[...] El cuerpo sin vida subraya la vulnerabilidad de los seres cercanos y los confronta con sus debilidades” (La morada infinita. Editorial Debate. México 2019).

Las disposiciones oficiales para el manejo de cadáveres demarcan las pautas necesarias para evitar que la curva de contagio siga elevándose, y en función de ello sugiere medidas sanitarias estrictas que pueden llegar a trasgredir los usos y costumbres de la tradición mexicana como la recomendación de velaciones con no más de 20 personas y con una duración de solo 4 horas, la imposibilidad de apertura del féretro (e incluso el uso de plástico protector para evitar la proliferación del virus), la firme sugerencia de cremación, entre otras. Por ahora quedan de lado las ceremonias de cuerpo presente, las reuniones para novenarios y el cumplimiento de deseos finales como la presencia de músicos o la preparación de platillos.

No podemos perder de vista la idea del inmenso dolor que trae consigo el perder a un ser querido y en ocasiones puede llegar a ser un consuelo acompañar al cadáver y brindarle un pequeño gesto de afecto y acompañamiento, pero dada la situación sanitaria es necesario tomar medidas que cuide la salud física de los mexicanos y que en ello no hay intención de desdeño o deshonra. Esta pandemia solo la podremos superar unidos, con la fortaleza que nos caracteriza como sociedad. Asumamos nuestro papel, cuidémonos para poder cuidar a los que más queremos.

*Jennifer Hincapie Sanchez es doctora en Filosofía, coordinadora del Programa Institucional Ética y Bioética de la Facultad de Medicina de la UNAM, y la responsable del Campo de Conocimiento de Bioética del Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud.