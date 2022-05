Mucho se ha escrito de AMLO y de la 4T. Se han escrito libros y muy buenos, sobre el residente de Palacio Nacional y los efectos de sus políticas sobre el entorno político y económico. Pero nada más grave quizá que lo que ya advirtió George Gilder en su libro Riqueza y Pobreza: la paralización y desmotivación del espíritu de empresa.

Los dirigentes de la 4T no parece que se estén dando cuenta de lo que está ocurriendo. Se olvidan que los beneficios y las reducciones fiscales pueden ayudar a restaurar el equilibrio al permitir que el inversionista pueda quedarse con mayores beneficios económicos y destinarlos a aquellas actividades sociales necesarias para la cohesión social. Sus efectos quizá no pueden medirse tanto en términos económicos -aunque el INEGI ya ha puesto en la llaga al advertir la disminución de la inversión en este sexenio-; pero las consecuencias de estas políticas contra la empresa son devastadoras y retrasan acusadamente la formación real de capital. El problema realmente surge en la consiguiente erosión y disolución de la fuerza motriz de toda empresa: los conocimientos, cualidades y espíritu empresarial, a lo que Gilder denominó el capital metafísico del sistema. Por tanto, ejercer presión -de todo tipo- sobre estos recursos intangibles no conduce más que a paralizar y desmotivar la riqueza de una nación. Y eso es lo que está pasando en México.

La elevación de las tasas de interés aunada a la alta inflación ya está causando efectos perniciosos salvo para el gobierno mexicano (la recaudación ha aumentado 3.8% en términos reales, y el impuesto sobre la renta un 17.7% en el último trimestre) pero sí están liquidando la totalidad del capital metafísico del país y ocasionando que éste renuncie a su espíritu de empresa. Y en lugar de utilizar adecuadamente los conocimientos que podrían hacer más rico a México y a su entorno, los empresarios deben ceder su patrimonio al improductivo conjunto que forman los mal planificadores de la 4T y sus recolectores de impuestos con recursos tirados a la basura en las obras faraónicas del Gran Tlatoani.

El problema fundamental de la empresa en la 4T no es sólo su persistente atracción por el socialismo, sino que radica más bien en la atormentante visión que de ella sostienen las cabezas dirigentes actuales. Habiendo empleado la prosa más idealista y retrógrada, en el fondo AMLO tiene un sueño imposible: las ventajas de la libre empresa sin empresarios; una riqueza sin ricos; una capacidad de elección sin tener un gran número de cosas entre las que elegir, una libertad sin el componente del dinero como circulante de la economía; un capitalismo sin capitalistas; una revolución social, cada día, cada mañanera, sin empresas: un Tabasco bucólico, no sujeto al comercio y a los negocios.

El procedimiento parece bastante simple: la eutanasia del empresario, sin previo aviso y por debajo del agua; el ahogamiento del espíritu de empresa, en especial de las microempresas, revoloteando en ideas, planes y proyectos utópicos y absurdos, como el Tren Maya. Canalizar el poco dinero que no ha logrado desaparecer López Obrador a la industria del petróleo y en subsidios clientelares. A todo esto, se reduce la 4T. El problema será resucitar el espíritu de empresa una vez que el actual gobierno se vaya a Macuspana, si es que no hay segunda parte. Y nunca segundas partes fueron buenas.

*El autor es máster y Doctor en Derecho de la competencia, Profesor Investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana y asociado en el área de competencia y consumidores del despacho Jalife Caballero.