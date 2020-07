Con la misma paciencia que se escribe el libreto se diseñan escenarios y ubicación de personajes para montar una obra de teatro, se han iniciado los trabajos para la "mise en scene" que se presentará en los próximos diez meses.

A pesar de las adversidades de la crisis económica y sanitaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador no se distrae del plan trazado hace semanas, cuando lanzó a la campaña electoral a todo su gobierno.

En las próximas semanas tendrá rol principal al exdirector de Pemex Emilio Lozoya, quien sabe que de su apego al guión convenido depende el trato a recibir. Ah, la política, el campo de la sinrazón y la mala fe.

Morena: viejos hábitos la salvarían

No son pocos los morenistas que ven con preocupación que su partido se divide en grupos, se tribaliza como ocurriera cuando estuvieron en el PRD. Por ahora pelean la dirigencia nacional, algo que debían resolver institucionalmente.

Habrá que ver cuando quien tenga el control de Morena empiece a intentar procesar la selección de candidatos a 15 gubernaturas en juego en 2021 y más de un millar de alcaldías. Augura ser una batalle épica.

Corren el riesgo de una fractura nacional, más estatales y locales, un herradero. A menos que, ya que tantos quieren recuperar usos y costumbres del pasado siglo, recuperen la práctica de que en Palacio Nacional se palomeen las listas.

CDMX: mal entendidos "ahorros"

Desencanto ha causado la liberación de un grupo de colombianos, detenidos por saquear residencias. Su abogado recurrió a todas las argucias a su disposición y forzó su liberación, aunque no exculpación.

La razón es obvia, y no es culpa del actual gobierno de CDMX, es el resultado de la incomprensión de funcionarios de hoy y del pasado, de que sin evidencias científicas ganarán siempre las argucias y tretas legales.

Seguirán están indignantes liberaciones en tanto no se gaste y se gaste mucho en fortalecer la capacidad científica de los peritos forenses. Si por austeridad, no invierten, no se quejen por la impunidad de los criminales.

NOTAS EN REMOLINO

Dice el coordinador de la mayoría morenista en la Cámara de Diputados Mario Delgado que las investigaciones de corrupción llegarán hasta donde sea necesario, inclusiva hasta el expresidente Enrique Peña Nieto. Independientemente culpas, ¿si sabe el diputado que es inconstitucional aplicar retroactivamente la ley?... La lucha anticorrupción sirve hasta pare emprender cacería de brujas. El gobernador chihuahuense Javier Corral, con el pretexto de investigar a César Duarte ya anunció que irá contra la alcaldesa de Chihuahua, María Eugenia Ocampo. Si, también es panista, pero quiere evitar que sea candidata a gobernadora el año próximo... En una de esas la Suprema Corte de Justicia impide la destitución de Jaime Rodríguez Calderón, "el Bronco" que piden en el Congreso de Nuevo León... Ni las necesidades que la pandemia impone a los ciudadanos de a pie hace que cambien de opinión los "hípsters" del gobierno de CDMX sobre la prohibición del uso de bolsas de plástico...

rrg