De acuerdo con González, Leyva y Ruiz en su libro Rescate de empresas en crisis, cuando hablan de las características que debe tener el personal de una empresa que se encuentra en situación de crisis—que lo podemos aplicar a un equipo de gobierno— máxime cuando empieza a haber grietas en el edificio antes de lo planeado, como fue la concesión de AMLO a las empresas trasnacionales y a Slim con el tema de los ductos, estos autores hacen mucho énfasis, siguiendo a Aristóteles, Tomás de Aquino y Carlos Llano, que el personal directivo debe poseer el arte de la prudencia, en el sentido clásico del arte o virtud de la buena decisión, necesaria para que todas las demás virtudes puedan trabajar, mencionan como una de las características la memoria, la cual no se refiere a una capacidad nemotécnica, sino a la congruencia con los hechos reales, esto es, que se guarda sin distinción el registro de los hechos, para poder —ni más ni menos— actuar en concordancia con la realidad; a esto se refiere la memoria precisamente: a no engañarnos distorsionando la realidad por nuestras inclinaciones personales o preferencias, sino:

“Ser fieles a los hechos como son y no como nos gustaría que fueran o que hubiesen sido. Éste es uno de los problemas más grandes que enfrenta una situación de rescate (o podemos decir de crisis). El que no queramos aceptar que la organización está mal es como una incapacidad de ver lo malo, como una amnesia de lo que ha sucedido mal; no vemos los errores cometidos, o al momento de llevar a cabo una acción difícil, no podemos recordar lo que había que hacer y no actuamos adecuadamente” (p. 83).

Ése es uno de los problemas —quizá el que más— de la personalidad de López Obrador. Estoy escribiendo un libro con el doctor Adrián Ruiz de Chávez sobre AMLO, para lo cual estoy procurando leer sus principales libros (Krauze dice que el de Neoporfirismo y El Poder en el Trópico son los que más reflejan su personalidad, los cuales ya he leído). López Obrador distingue siempre la historia en dos bandos —incurriendo en una gran simplificación— en buenos y malos, liberales y conservadores. Por otro lado, vislumbra la historia en procesos negros que siempre van seguidos de etapas de luz, olvidando que la historia no siempre es igual —es más bien gris—, por lo cual la historia como memoria en la toma de decisiones gubernamentales debe ir seguido de otro elemento de la prudencia: la soltería, que consiste en la capacidad de responder ante lo nuevo, ante lo inesperado. La flexibilidad que la acompaña nos permite dar respuestas nuevas a situaciones nuevas e inesperadas. Esta capacidad no significa incongruencia o falta de carácter, sino adecuada adaptación ante situaciones que exigen modificar el plan de gobierno —si es que se tiene tal—, en beneficio de un mejor resultado global (ibídem).

Además, la teoría de la historia implícita de Andrés Manuel es la de que la historia la hacen los grandes próceres, cuando vienen los momentos de oscuridad (en este caso, a lo que nos ha llevado el mal del neoliberalismo), como menciona al principio de su obra Catarino Erasmo Garza Rodríguez, “¿Revolucionario o bandido?” (p. 9, Planeta, 2016), siguiendo implícitamente la teoría de los héroes de Carlyle, que tanto ha estudiado el ahora historiador repudiado Enrique Krauze en muchas de sus obras.

El problema de una visión así —del que se nutre de una visión errónea de la historia como memoria para constituirse en guía espiritual— es que su visión de la historia no constituirá un factor para una toma de decisiones acertada, papel que le facilita la memoria a la prudencia, según los autores clásicos.

Creo que hay que meterse primero en el personaje, consejo que le dio una persona a un historiador, para poder después entender su obra, la 4T, cosa que muchos —salvo Krauze— no han hecho. Y en un momento de polarizaciones de ambos bandos, lo primero que recomiendan es la empatía, ponerse en lugar de otro para entenderlo, y de ahí intentar el diálogo, si es posible, y en caso de agotar infructuosamente éste, ya buscar otras alternativas.