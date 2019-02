Me entero con mucha decepción de la cancelación de la cuarta subasta para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) adquiera de proveedores externos energía eléctrica generada mediante fuentes limpias. Mi decepción se apoya, en primer lugar, en que no me parecen convincentes los argumentos que se han dado para tal cancelación, además de los daños que ésta, se puede prever, traerá.

El presidente López Obrador se refirió al tema en su conferencia radiofónica del martes señalando como primera justificación una razón puramente ideológica de corte tipo estalinista: “un cambio en la política energética, que ahora busca fortalecer a la estatal eléctrica”. La decisión podría resultar incluso inocua si tan sólo se tratara de sustituir inversión privada con inversión pública. Sin embargo, ese simple remplazo no se producirá por una razón monda y lironda: porque el gobierno carecerá de los recursos para financiar las inversiones alternativas. Simplemente, no se ha entendido uno de los fundamentos para esos contratos: superar o relajar las restricciones presupuestales que han detenido el desarrollo en el sector energético.

El otro argumento esgrimido para justificar la suspensión de la mencionada subasta tiene mayor contenido técnico y, por tanto, requiere de un análisis más cuidadoso. Ese argumento es que al no tomarse en cuenta que los costos de producir energía limpia tenderán a bajar en el largo plazo, se estaría entregando a los contratistas involucrados un subsidio adicional no previsto ni contratado.

Nuevamente, el argumento haría sentido si se fueran a tener las inversiones estatales alternativas, pero lamentablemente éstas no se tendrán. En este sentido viene a cuento el principio implacable de que el precio más alto imaginable es el del producto o el del servicio que no existe en el mercado. En términos de teoría microeconómica, cuando la oferta de algún bien es nula el precio puede llegar a ser infinito.

A ese último respecto, leo en el reportaje correspondiente en El Economista los puntos de vista expresados por un analista experto en el sector energético. Según dicho analista, la cancelación de la subasta mencionada retrasará en el país, al menos en una década, las metas de generación limpia de electricidad. Los planes que en este sentido se habían formulado y que incluían también compromisos de carácter internacional planteaban que México pudiera llegar al 2050 con 50% de energía eléctrica limpia. Pero nada de esas metas se podrá alcanzar. Nada, por desgracia.

