La marcha del 8 de marzo nos recuerda hoy más que nunca que hay formas de resistencia frente a la violencia que no pueden, ni deben dejar de pronunciarse. Al grito de guerra, al grito de paz, con lágrimas en los ojos, con la risa y el dolor encarnado en la piel, cientos de mujeres marcharon por aquellas que ya no están, que han desaparecido, que han perdido la voz, o que no tienen ya la fuerza para marchar.

El 8 de marzo es del día de la valentía, de crear un espacio para que “un decir verdadero” pueda salir a las calles, no a reprocharle al Estado su incapacidad, sino a crear en una sola sintonía un espacio donde no lo hay, para visibilizar aquello de lo cual no se puede hablar. El 8 de marzo así, es una impugnación al estado de las cosas, es una resistencia a la violencia que no deja de reproducirse, pero que no por ello, habría que resignarse. La marcha tiene un brillo estético que reivindica una lucha continuada donde los principios de reconocer a la mujer, sus derechos, su dignidad y no un estatuto de víctima, están de su lado.

Así el martes entre cantos, poemas, charlas, gritos de paz y de guerra, esas voces en su conjunto conmemoraron el retorno de la desaparición y la muerte, del dolor y la violencia, pero también de la paz y la esperanza, de la justicia y el honor, de la resistencia y el amor. No, no todo está perdido, al contrario, la resistencia a la violencia en todas sus formas implica el compromiso y la responsabilidad de transformarnos y seguir avanzando, porque, así como los desaparecidos nunca desaparecen y los muertos nunca mueren, nuestro deber es reflexionar, sin negar esto que sufrimos y que no deja de pasar para transformarlo.

La marcha del 8 de septiembre nos recuerda que toda resistencia, implica un compromiso para contener cualquier forma de opresión, en dónde el espacio de la narración entre voces y miradas pueda darse, para así, a pesar del riesgo que acompaña el hablar, levantar miles de voces al unísono, para que ese decir verdadero, que siempre va acompañado de peligro y miedo, se vuelva el punto de partida de una valentía renovada, que nos obligue a mirar, a escuchar y nos comprometa a cambiar, a arriesgarnos a vivir de otro modo.

En estos tiempos, miles de mujeres se ocupan de que las cosas cambien. No se resignan, no se detienen y resisten ante todo a la apatía, a la indiferencia, a la injusticia, dónde cada paso que dan, cada baile, cada palabra tiene un efecto invaluable, que no solo logra visibilizar el dolor, sino que nos permite a todas, todos y todes, sentirnos vulnerables, y a su vez responsables de lo que nos pasa, pero también nos recuerda, lo que podemos transformar y crear. El 8 de marzo, es la consumación del discurso valiente -como diría Judith Butler-, donde a pesar del miedo y el dolor, se muestra el valor y el coraje de poder hablar.

Así, otro año más, que no es el mismo que el anterior, las mujeres se sobreponen al miedo, al dolor y a las condenas y no optan por callar, sino por abrir el espacio de una experiencia plural donde todos tenemos un lugar, desde las diferencias que nos hacen iguales.

A su vez, la marcha nos recuerda que la libertad de expresión no parte de una estructura garantizada o previamente establecida, al contrario, parte de la pérdida, de la ausencia y de las carencias que nos permiten pronunciarnos y resistir desde otros lugares, que no buscan la confrontación contra los poderes hegemónicos, sino la descolonización de los discursos a partir de una crítica frente a los modelos estructuralmente consolidados que ya no pueden seguirse sosteniendo.

En ese sitio, legítimo y al mismo tiempo deslegitimado -que critica las categorías que nos han impuesto en nuestra historia-, esas voces, despliegan una constelación de posibilidades para pensar y hacer las cosas de otro modo. La marcha de esta semana nos recuerda el potencial que tenemos como sociedad para destruirnos, pero también las capacidades que podemos crear en la resistencia, posibilidades para imaginar un mundo donde nuestras relaciones no estén basadas en la violencia y dónde los principios puedan estar de nuestro lado.